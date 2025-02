Huawei sta per lanciare un prodotto destinato a fare parlare di sé, e le aspettative sono alte. A tal proposito, Richard Yu, il responsabile del Consumer Business Group dell’azienda, ha confermato che a marzo sarà svelato un dispositivo che segnerà un passo importante per l’azienda. I dettagli sono ancora scarsi.

L’unica certezza è che si tratterà di uno smartphone. Ovvero un settore che Huawei ha intenzione di spingere ulteriormente. Già a dicembre, Yu aveva accennato alla possibilità di vedere novità come un tablet tri-fold. Ma ora sembra che le informazioni trapelate si concentrino su un’altra tipologia di prodotto.

Non è chiaro però se si tratterà di un dispositivo completamente nuovo o di un’evoluzione di quelli già in commercio, ma molti indizi portano verso il Huawei Pocket 3. Cioè il pieghevole a conchiglia che potrebbe debuttare a breve.

Huawei Pocket 3: un passo avanti nel mondo dei pieghevoli

Il brand cinese ha già dominato il mercato interno con una quota del 48,6%. Anche se nel settore degli smartphone pieghevoli ha visto una leggera diminuzione. Huawei è quindi pronta a riprendersi la leadership con un nuovo dispositivo che punta ad essere più competitivo rispetto ai rivali.

Questo nuovo modello potrebbe quindi dare nuovo slancio alle vendite. Così da consentire all’azienda di contrastare la concorrenza di Samsung e Motorola. Marchi che hanno dominato la scena dei telefoni pieghevoli negli ultimi anni. La sfida si fa quindi sempre più intensa, e Huawei sembra decisa a non lasciarsi sfuggire l’opportunità di conquistare un pubblico più vasto.

Il Pocket 3, successore del Pocket2 lanciato nel 2024, rappresenta una delle novità più attese. Si tratta di un pieghevole con una forma a conchiglia. Ma presenterà notevoli differenze rispetto al passato. Si vocifera poi che Huawei potrebbe introdurre ben due versioni del Pocket3. Anche se i dettagli sulle differenze tra di esse non sono ancora chiari né ufficiali. Una cosa è certa, l’ azienda sembra aver puntato a una riduzione delle dimensioni e del peso. Cercando di rendere il telefono più pratico e comodo da usare rispetto alla generazione precedente. Si ipotizza poi che il design del nuovo modello possa essere migliorato, con una maggiore attenzione alla resistenza e all’efficienza.

La versione precedente, il Pocket 2, era dotato di un display OLED LTPO da 6,94”. Oltre che un processore Kirin 9000s e una batteria con ricarica rapida a 66W. Ma nonostante ciò, il settore dei pieghevoli ha visto un certo fermo per Huawei. Con l’arrivo del Pocket3, l’azienda punta così a risolvere alcune delle criticità che hanno limitato la sua crescita in questo mercato. Richard Yu ha sottolineato che il nuovo dispositivo avrà specifiche tecniche di alto livello e sarà accessibile a un prezzo competitivo. Tutte caratteristiche che potrebbero garantire il suo successo, specialmente in Cina, in cui il mercato dei pieghevoli sta crescendo.