Apple: ufficiale l’app “Inviti” per organizzare e ricordare eventi, come funziona

Apple ha ufficialmente presentato “Inviti”, una nuova applicazione pensata per semplificare la creazione e la gestione di feste ed eventi. Disponibile per iPhone con iOS 18 o versioni successive, l’app permette agli abbonati iCloud+ di inviare inviti digitali, monitorare le risposte degli ospiti e persino condividere ricordi dopo l’evento.

Un’app integrata nell’ecosistema Apple

Secondo Brent Chiu-Watson, Senior Director of Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud, Apple ha sviluppato Inviti per offrire un’esperienza fluida e perfettamente integrata con iPhone, iCloud e Apple Music.

“Con Apple Inviti, un evento prende vita dal momento in cui viene creato l’invito e gli utenti possono condividere ricordi duraturi anche dopo essersi riuniti.”

L’app non si limita alla fase organizzativa, ma offre strumenti per personalizzare e rendere memorabile ogni evento.

Personalizzazione avanzata per ogni occasione

Gli utenti possono personalizzare gli inviti con:

Sfondi fotografici (scatti personali o immagini fornite da Apple);

(scatti personali o immagini fornite da Apple); Sfondi emoji per un look più informale;

per un look più informale; Font e stili di testo modificabili per adattarsi all’evento.

Apple Inviti integra automaticamente informazioni su meteo e percorsi stradali da Mappe, permettendo agli ospiti di avere indicazioni precise sulla location e sulle condizioni atmosferiche.

Gli inviti possono essere condivisi tramite link su qualsiasi piattaforma di messaggistica. Chi riceve l’invito può rispondere direttamente dall’app o tramite web, anche senza un account Apple.

Gli organizzatori hanno inoltre la possibilità di inviare messaggi agli ospiti per aggiornamenti e modifiche, garantendo una comunicazione più immediata.

Musica e foto condivise per arricchire l’evento

Con la nuova app Apple Inviti gli utenti possono avere modo di generare una playlist collaborativa su Apple Music. A questa possono aggiungere altri brandi tutti coloro che sono invitati (funzione riservata agli abbonati Apple Music).

Anche dopo l’evento ci sarà qualcosa di interessante come la possibilità di caricare video e immagini all’interno di un unico album condiviso.sarà così che tutti potranno raccogliere i momenti più interessanti per condividerli con tutti gli invitati.

L’AI di Apple per inviti creativi

L’app sfrutta Apple Intelligence per offrire strumenti avanzati di personalizzazione:

Image Playground permette di creare immagini originali basate su descrizioni testuali;

permette di basate su descrizioni testuali; Writing Tools aiuta a trovare il testo più adatto per l’invito.

Almeno per il momento queste funzionalità AI non sono ancora disponibili in Italia. Apple però ha dato conferma che tutto arriverà ufficialmente con il prossimo update ad iOS 18.4. Apple Inviti può essere scaricata gratuitamente dall’App Store, ma la creazione degli inviti è riservata agli abbonati iCloud+, con prezzi a partire da 0,99 euro al mese.