Apple si prepara a lanciare un nuovo servizio. Quest’ultimo potrebbe rivoluzionare il modo in cui si gestiscono eventi, incontri e riunioni. Il progetto, secondo alcune fonti interne, prende il nome di “Confetti“. Il suo debutto ufficiale potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, con l’introduzione di una funzione integrata in iOS 18.3. La principale novità sembra essere l’approccio intuitivo e coinvolgente con cui Apple vuole gestire l’organizzazione di eventi.

Apple introduce una nuova funzione per l’organizzazione

Se confermato, il servizio “Confetti” potrebbe consentire non solo di creare eventi e inviare inviti. Gli utenti potranno aggiungere una componente social che facilita la gestione dei partecipanti. Secondo le analisi del codice di iOS 18, il nuovo servizio avrebbe funzionalità specifiche che lo rendono perfetto per eventi in presenza. Un’evoluzione naturale rispetto alle semplici voci di calendario.

Una delle principali innovazioni di “Confetti” sarebbe la possibilità di integrarsi con altri strumenti Apple. In particolare, si prevede una stretta connessione con l’app Messaggi. Permettendo agli utenti di inviare inviti e aggiornamenti direttamente all’interno delle conversazioni iMessage. L’app Mappe potrebbe invece essere utilizzata per semplificare la condivisione di luoghi e orari degli eventi. Inoltre, il servizio potrebbe sfruttare la potenza di iCloud, rendendo gli inviti e la gestione degli eventi accessibili non solo tramite i dispositivi Apple, ma anche tramite una versione web.

Un aspetto interessante di “Confetti” è la sua compatibilità con GroupKit. Un sistema introdotto con iOS 18.0 che renderebbe possibile gestire in modo semplice e diretto i gruppi di partecipanti, tracciare gli inviti inviati e monitorare le risposte di chi ha confermato la propria presenza.

Rimane però un interrogativo. Non è chiaro se “Confetti” sarà compatibile con dispositivi non Apple. Al momento non sono disponibili dettagli in merito. Se Apple decidesse di aprire il servizio anche ad utenti Android e Windows, potrebbe far crescere notevolmente la sua base di utilizzatori. Se “Confetti” dovesse mantenere le promesse, il lancio potrebbe segnare una svolta importante nell’ecosistema Apple.