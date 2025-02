1Mobile proroga le offerte: nuove promo e conferme per il 2025

Tutte le offerte dell’operatore virtuale 1Mobile resteranno attivabili fino al 28 febbraio 2025. Inizialmente previste fino al 31 gennaio, le promozioni includono piani a partire da 2,50€ al mese. Insieme ad alcune opzioni che garantiscono il primo mese a prezzo ridotto.

Tra le soluzioni più interessanti emergono le Limited Edition in 5G. Tra queste vi è la Speed5G 150 LimitedEdition, la quale offre minuti illimitati, 50 SMS e 150GB a 5€ il primo mese e 6,99€ dal secondo. Poi vi è la Speed5G 200 Limited Edition che propone le stesse condizioni ma con 200GB e un costo di 7,99€ dal secondo mese. Per chi preferisce il 4G, Flash120 LimitedEdition mette a disposizione 120GB a 5,99€ al mese. L’attivazione è gratuita in portabilità, mentre per un nuovo numero il costo varia da 4 a 5€.

1Mobile: casa Sanremo, FantaSanremo e servizi 5G

Anche l’iniziativa “Porta un Amico” verrà estesa. Per chi non lo sapesse, tale promozione permette di ottenere ricariche gratuite sia per chi invita sia per il nuovo cliente, fino a tre volte. Però la data esatta di scadenza sarà resa nota solo successivamente sul sito ufficiale di 1Mobile.

1Mobile si conferma anche quest’anno Technical Partner di Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana. Durante l’evento, sarà possibile visitare lo stand dell’operatore e ricevere gadget esclusivi. Inoltre, potrebbero essere introdotte promozioni dedicate, come già avvenuto lo scorso anno.

Ma non è finita qui. In quanto per gli appassionati del FantaSanremo, 1Mobile ha lanciato un concorso speciale. I partecipanti potranno vincere ricariche telefoniche fino a 75€, rendendo l’evento ancora più coinvolgente per i clienti dell’operatore. Dal punto di vista tecnologico, invece, 1Mobile continua a garantire connettività 5G grazie all’infrastruttura Vodafone.

Le velocità raggiungono i 2Gbps in download e i 200Mbps in upload. Mentre per navigare sulla rete di quinta generazione, è necessario un dispositivo compatibile e una SIM da almeno 128K.

In alternativa alle offerte Speed 5G, l’ azienda propone poi un’opzione dedicata per attivare il 5G su altri piani. Il servizio ha un costo di centesimi al mese, con il primo mese gratuito per chi lo attiva entro il 28 febbraio 2025.