WhatsApp nel mirino dei truffatori, attenzione alle nuove truffe online

Ad oggi, sempre più persone rischiano di finire di diventare vittime di truffe su WhatsApp. Un fenomeno che, purtroppo, si sta diffondendo con metodi sempre più sofisticati. Secondo Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it, i criminali informatici usano il social hacking per i loro misfatti. Ovvero una tecnica che sfrutta la fiducia tra le persone per estorcere informazioni o denaro. Non si tratta più quindi solo di vecchie catene di Sant’Antonio o di link di phishing facili da riconoscere. Ma di veri e propri raggiri ben studiati, in cui i truffatori si fingono amici o parenti della vittima.

Trappole digitali su WhatsApp: dai falsi avvisi alle finte offerte

Una delle strategie più diffuse per rubare un account prevede l’invio di un SMS con un codice di verifica. Poco dopo, la vittima riceve un messaggio su WhatsApp, apparentemente da un contatto fidato, che chiede di inoltrare quel codice. Se la richiesta viene accolta, il truffatore ottiene l’accesso all’account e lo usa per ingannare altri contatti. In breve tempo, la catena del raggiro si allarga, colpendo altre persone. Per evitare di cadere in queste trappole, Dona quindi, consiglia di attivare la verifica in due passaggi. Cioè una funzione che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e riduce il rischio di furto dell’account.

Un’altra truffa che continua a circolare da anni riguarda la presunta introduzione di WhatsApp a pagamento. Seguendo questa tecnica infatti le persone ricevono messaggi che le invitano a condividere un testo con altri contatti per evitare di pagare un abbonamento. Si tratta ovviamente di una fake news, in quanto WhatsApp è e resta gratuito. Oltre a questo, però vengono inviati però anche alcuni messaggi, i quali spingono gli utenti a scaricare versioni non ufficiali dell’app, promettendo funzionalità extra. In realtà, questi file contengono virus in grado di rubare dati e danneggiare il telefono.

Attenzione anche ai link con offerte speciali o premi, spesso inviati da amici o parenti inconsapevoli. Cliccare su questi collegamenti può portare all’installazione di malware o al furto di informazioni bancarie. Un modo per riconoscere i messaggi fraudolenti è prestare attenzione alla lingua. Molti di questi testi infatti arrivano dall’estero e contengono errori grammaticali o frasi strane.