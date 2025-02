Google Pixel 9 può essere a tutti gli effetti essere considerata la nemesi dei top di gamma, un dispositivo che può raccogliere al proprio interno tutto il meglio del meglio che ci saremmo aspettati di vedere, mettendolo a disposizione del consumatore finale con un prezzo molto più basso del normale.

Il dispositivo raggiunge dimensioni di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 198 grammi, con completa resistenza all’acqua e gli agenti atmosferici, fermo restando essere uno smartphone con display di relative piccole dimensioni: 6,3 pollici di diagonale con risoluzione 1080 x 2424 pixel, 422 ppi, tecnologia OLED di ultima generazione con refresh rate a 120 Hz per una maggiore fluidità di utilizzo generale (sempre mantenendo protezione Gorilla Glass Victus 2). Sotto il cofano si può trovare il processore Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock che si ferma a 3,1GHz, ed alle cui spalle si trova la GPU Mali-G715 MC7, con una configurazione di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Google Pixel 9: la promozione con sconto interessante su Amazon

Potete risparmiare moltissimo sull’acquisto del Google Pixel 9 su Amazon, in questi giorni gli utenti non pagheranno più 999 euro per il suo acquisto definitivo, ovvero il prezzo di listino, ma si ritrovano a risparmiare il 25%, corrispondente appunto a 250 euro, per scendere ad un valore finale di 749 euro, da versare in automatico con consegna in tempi ridottissimi presso il vostro domicilio da parte di Amazon stessa. Acquistatelo al seguente link.

Uno dei pregi maggiori di Google Pixel 9 è sicuramente rappresentato dal comparto fotografico, giustappunto nella parte posteriore si possono trovare due sensori distinti: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 48 megapixel, il tutto per realizzare senza problemi video in 4K a 60fps.