Threads introduce il tag delle persone nelle foto e una nuova scheda media

L’obiettivo di un colosso come Meta è quello di continuare a migliorare le sue piattaforme. A tal proposito, è arrivato un nuovo aggiornamento su Threads che va ad implementare le funzionalità di Meta. Gli utenti potranno basarsi su due novità molto importanti, come quella di avere una scheda destinata ai media e soprattutto la possibilità di taggare le persone nelle foto.

Tag nelle foto su Threads: una funzione attesa

Questa aggiunta avvicina Threads a una delle funzioni più iconiche di Facebook e Instagram. Gli utenti ora possono taggare amici, colleghi o personaggi pubblici direttamente nelle immagini condivise sulla piattaforma. La funzione è semplice e immediata: basta selezionare una foto prima di pubblicarla, aggiungere il tag e il gioco è fatto.

L’introduzione di questa opzione risponde a una richiesta frequente della community e rende Threads più competitivo nei confronti di Twitter e Bluesky, che di recente hanno introdotto una scheda dedicata ai contenuti multimediali.

Nuova scheda “Media” per un accesso più rapido ai contenuti visivi

Oltre ai tag nelle foto, Threads ha aggiunto una nuova scheda chiamata “Media”, accessibile direttamente dal profilo di un utente. Qui vengono raccolti tutti i video e le immagini pubblicate, facilitando la navigazione tra i contenuti condivisi.

L’aggiornamento arriva in un momento in cui Threads sta consolidando la sua posizione come alternativa principale a Twitter, che negli ultimi mesi ha perso una parte significativa della sua utenza.

Secondo i dati più recenti, c’è stata una crescita davvero rilevante:

Threads ha raggiunto i 320 milioni di utenti attivi mensili , avvicinandosi ai 335 milioni di Twitter ;

, avvicinandosi ai ; Bluesky, il social decentralizzato sostenuto da Jack Dorsey, continua a crescere ma rimane lontano, con circa 30 milioni di utenti attivi al mese.

Meta sembra quindi determinata a rendere Threads sempre più competitivo, ascoltando le richieste della community e introducendo funzioni familiari agli utenti di altre piattaforme.