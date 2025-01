Threads, il social network di Meta, ha annunciato una nuova funzione che consente agli utenti di programmare i post. Questa novità, attualmente in distribuzione, mira a semplificare la gestione dei contenuti, offrendo uno strumento utile per pianificare le pubblicazioni in anticipo.

Come funziona la programmazione dei post su Threads

Con la nuova funzione, gli utenti possono scegliere l’orario e la data per la pubblicazione dei propri post. Per accedere all’opzione, basta creare un post e selezionare la voce di programmazione nel menu delle impostazioni. Una volta impostato, il post programmato resta modificabile o eliminabile fino al momento della pubblicazione.

Threads ha integrato questa funzionalità direttamente nell’app, senza richiedere l’uso di strumenti esterni. L’obiettivo è garantire un’esperienza fluida e intuitiva, rendendo la programmazione semplice anche per chi non ha esperienza con strumenti avanzati di gestione social.

La possibilità di programmare i post rappresenta un vantaggio significativo per utenti che utilizzano Threads per promuovere contenuti o mantenere un flusso di pubblicazioni regolare. Questo strumento è particolarmente utile per creator e brand, che ora possono pianificare campagne di comunicazione in modo più efficiente.

La funzione è stata pensata per adattarsi a diverse esigenze, consentendo di programmare post a lungo termine o di creare pubblicazioni strategiche in momenti di maggiore visibilità. Meta punta a migliorare l’esperienza di gestione dei contenuti, attirando un pubblico più ampio verso la piattaforma.

La programmazione dei post è già disponibile per una parte degli utenti e sarà rilasciata globalmente nelle prossime settimane. Meta ha dichiarato che questa è solo una delle molte novità in arrivo su Threads, in un tentativo di rendere il social network più competitivo e funzionale rispetto alle piattaforme rivali.

Con l’introduzione della programmazione dei post, il social di Meta si arricchisce di uno strumento che semplifica la gestione dei contenuti e risponde alle esigenze di utenti e professionisti. Questa funzione rafforza la posizione della piattaforma come alternativa valida per chi cerca una gestione più organizzata dei social media.