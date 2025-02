Tesla: l'autonomia delle auto raggiunge anche le fabbriche

Il 2025 potrebbe essere l’anno che cambierà per sempre il mondo delle automobili. Tesla ha dichiarato di voler lanciare il suo servizio di robotaxi ad Austin, in Texas, già a giugno. Ma come sarà davvero la guida senza conducente? Tesla sta già sperimentando la sua Full Self-Driving (FSD) Unsupervised, quella tecnologia in grado di non richiedere nessun intervento umano. Non solo una novità per le auto comuni, ma anche un grande passo avanti per la mobilità del futuro. Tesla non vuole fermarsi e sta lavorando intensamente per far sì che la sua tecnologia si evolva rapidamente.

Il percorso verso una mobilità autonoma è in corso e Tesla non è da sola. Alcuni video pubblicati recentemente mostrano le sue auto muoversi autonomamente all’interno della fabbrica di Fremont. Sorprendente? Non proprio. Le vetture, infatti, percorrono circa 2 km da un punto all’altro dell’impianto, dimostrando come la FSD riesca a gestire ostacoli, altre auto e persino a parcheggiare da sole. Questa tecnologia non è ancora pronta per le strade aperte, ma dimostra già grandi capacità.

Il futuro Tesla è senza conducente

Cosa ci aspetta a breve termine? Entro la fine dell’anno, la versione Unsupervised della FSD sarà disponibile in alcuni Stati degli Stati Uniti. Questo significherà che milioni di veicoli Tesla potranno circolare senza l’intervento del conducente. Elon Musk non nasconde la sua ambizione: forse, il 2025 sarà davvero l’anno più importante della storia di Tesla. Un futuro fatto di robotaxi a pagamento, in grado di viaggiare senza nessun umano a bordo. Ma sarà davvero sicuro affidarsi a una macchina completamente autonoma? Il lancio del robotaxi, previsto per giugno, segnerà un punto di non ritorno. Le auto del futuro saranno in grado di muoversi senza conducente, per la prima volta in modo commerciale. Tesla non sta solo cambiando il modo di viaggiare, ma anche la mobilità urbana. La domanda è: chi guiderà le città del futuro?