Ottime opportunità di risparmio per tutti gli utenti su Amazon, dove si ha la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prezzi bassi del momento, tra cui ad esempio troviamo il Samsung Galaxy Tab A9+, un tablet di qualità, che al giorno d’oggi viene a costare meno di 200 euro.

Il prodotto risulta essere caratterizzato da alcun specifiche tecniche che gli permettono di distinguersi dalla massa, innalzandosi verso un livello nettamente superiore alla media, come ad esempio il display da 11 pollici, un TFT LCD che però gode di risoluzione elevata, il che lo porta a poter migliorare notevolmente l’esperienza del consumatore, anche figlia della presenza di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e di un processore Qualcomm SM6375.

Amazon: promozione imperdibile sul Galaxy Tab A9+

La versione solo WiFi, che quindi permette il collegamento alla rete utilizzando solamente l’internet di casa, può essere vostra con un investimento non particolarmente elevato, se pensate che a tutti gli effetti basteranno 199 euro per il suo acquisto. La consegna a domicilio è completamente gratuita, e viene gestita direttamente da Amazon stessa. Acquistatelo premendo questo link.

Le sue dimensioni a conti fatti sono perfette per l’utilizzo in mobilità, parliamo di un dispositivo che raggiunge 168,7 x 257,1 x 6,9 millimetri di spessore, può stare tranquillamente nella borsa o in uno zainetto, senza appesantire più di tanto o arrecare fastidio. Lanciato sul mercato nel corso del 2023, il prodotto di base presenta sistema operativo Android 13, sebbene sia possibile installare già le release successive, in modo da avere tra le mani un device sempre aggiornato e pronto all’uso, oltre che protetto da un punto di vista di sicurezza generale del sistema. Al momento attuale è acquistabile solo nella colorazione Navy.