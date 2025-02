Nel corso del 2024, Iliad si è affermata come l’operatore con la migliore rete fissa in Italia. L’ azienda è infatti riuscita a conquistare il primo posto nel Barometro delle connessioni Internet pubblicato da nPerf. Questo riconoscimento si basa su oltre un milione di test effettuati dagli utenti tra gennaio e dicembre dello scorso anno. Esso infatti conferma la qualità e le prestazioni della rete dell’operatore francese.

Numeri da record: la rete fissa di Iliad in dettaglio

L’analisi ha considerato diversi parametri fondamentali per valutare la qualità della connessione. Tra cui la velocità di download e upload, la latenza, la qualità della navigazione e l’esperienza nello streaming video. Iliad, come detto, ha ottenuto risultati eccellenti in tutti questi aspetti. Riuscendo così a consolidare, ancora di più, la propria posizione di leadership.

Secondo Renaud Keradec, CEO di nPerf, il miglioramento delle prestazioni di Iliad rispetto agli anni precedenti è stato notevole. Questo successo sembra sia dovuto sia agli investimenti nella rete che all’adozione di tecnologie avanzate. Le quali garantiscono un’esperienza d’uso efficiente e stabile.

Iliad ha ottenuto un punteggio complessivo di 155.300 punti, il più alto tra tutti gli operatori italiani. In termini di velocità media di download, la compagnia ha raggiunto i 392Mbps. Mentre in upload ha registrato una media di 254Mbps. Questi valori confermano la capacità della sua rete di supportare le esigenze di tutti. Anche per attività ad alto consumo di banda. Come, ad esempio, il gaming online e lo streaming in alta definizione.

Un altro aspetto fondamentale è la latenza, ovvero il tempo di risposta della rete. Valore che per Iliad è risultato il più basso tra tutti i provider analizzati, soli 15 millisecondi. Anche la qualità della navigazione web e dello streaming video ha raggiunto punteggi elevati, dell’85% e del 92%.

Come si posizionano gli altri gestori?

Dietro Iliad, troviamo TIM e Fastweb, che hanno ottenuto punteggi rispettivamente di 127.997 e 126.423punti. TIM ha registrato una velocità media in download di 191Mbps e in upload di 116Mbps, con una latenza di 26 millisecondi. Fastweb, invece, ha raggiunto i 170Mbps in download e 125Mbps in upload. Vodafone e WindTre si sono posizionati più in basso nella classifica.