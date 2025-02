Microsoft ha annunciato un’importante novità per gli utenti di Copilot. Si tratta dell’accesso gratuito al modello avanzato o1 di OpenAI. Fino ad oggi, questa tecnologia era riservata solo agli abbonati CopilotPro o ChatGPT Plus. Ma ora chiunque potrà utilizzarla senza alcun costo aggiuntivo.

Il modello o1, noto anche con il nome commerciale Think Deeper, si distingue per la capacità di elaborare risposte più complesse e dettagliate rispetto alla versione standard. Per attivarlo, basta cliccare sul pulsante dedicato accanto al campo di testo. Se selezionato, Copilot impiegherà circa 30secondi per formulare una risposta più articolata. Spiegando il ragionamento passo dopo passo.

Microsoft Copilot: strategie e concorrenza nel settore dell’IA

Questa funzione risulta particolarmente utile in diversi scenari. Chi programma può ottenere codice con spiegazioni più chiare. Chi deve prendere decisioni può valutare pro e contro in modo più strutturato. Anche la pianificazione di un viaggio o la ricerca di informazioni complesse diventa più semplice grazie a un’analisi più approfondita.

L’annuncio ufficiale è stato dato da Mustafa Suleyman, capo della divisione AI di Microsoft, attraverso un post su LinkedIn. Nel suo messaggio ha espresso entusiasmo per questa evoluzione. Sottolineando come milioni di persone potranno ora accedere a strumenti di ragionamento avanzato senza dover sottoscrivere un abbonamento.

La decisione di Microsoft arriva in un momento fondamentale per il settore dell’IA. La concorrenza si fa sempre più feroce, con aziende emergenti che stanno rilasciando modelli potenti e innovativi. DeepSeek R1, ad esempio, ha da poco attirato l’attenzione per la qualità e la trasparenza delle sue risposte. Alcuni però hanno sollevato dubbi sul motivo di questa scelta. Se Microsoft ha potuto rendere gratuito il modello o1 ora, ci si domanda se che avrebbe potuto farlo anche in passato.

L’AI avanza sempre più

Insomma rendere l’IA avanzata gratuita è un chiaro segnale di come Microsoft voglia consolidare il suo dominio nel settore. Permettere a milioni di persone di accedere a strumenti di alto livello potrebbe aumentare la fidelizzazione degli utenti. Oltre che rafforzare la posizione di Copilot rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

L’IA sta evolvendo rapidamente, e Microsoft sembra determinata a guidare questo cambiamento. Con l’accesso libero a Think Deeper, la tecnologia di ragionamento avanzato diventa alla portata di tutti. Segnando un nuovo capitolo nella diffusione dell’intelligenza artificiale.