L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile aggiorna costantemente il suo fantastico catalogo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sembra che abbia deciso di prorogare ancora per qualche giorno la disponibilità di due delle sue super offerte a basso costo. Questa volta ci stiamo riferendo alle due promo denominata Kena 4,99 Flash 100 Online e Kena 6,99 Promo Rush 130. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena folle, continuano ad essere disponibili due super promo di rilievo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di continuare a proporre ancora per qualche giorno due delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta delle due super offerte denominate Kena 4,99 Flash 100 Online e Kena 6,99 Promo Rush 130. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, le due offerte saranno disponibili ancora per qualche giorno.

Gli utenti avranno infatti tempo fino alla giornata di domani 5 febbraio 2025. Si tratta ancora di poche ore ma che gli utenti potranno comunque sfruttare per passare all’operatore telefonico virtuale. La di queste offerte è Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare con connettività 4G.

L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 4,99 euro al mese. La seconda offerta è Kena 6,99 Promo Rush 130. In questo caso, gli utenti potranno navigare fino a 130 GB di traffico dati con connettività 4G. Con il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti avranno 100 GB di traffico dati extra. Rimangono poi sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e sempre fino a 200 sms. In questo caso, il costo sarà pari a 6,99 euro al mese.