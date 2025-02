TIM presenta “TIM-YOUNG“, un’offerta pensata per chi ha meno di 30 anni e vuole sfruttare al massimo la potenza del 5G. Con un pacchetto che include fino a 200GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS, la promo permette di navigare ad alta velocità e restare sempre connessi. In più, chi viaggia in Europa potrà usufruire di 20GB dedicati per continuare a usare i propri servizi senza preoccupazioni.

L’offerta è disponibile online a un costo di 9,99€ e include il primo mese gratuito per i nuovi clienti. Per ottenere il massimo dei Giga disponibili, è necessario attivare TIM Ricarica Automatica, il servizio che garantisce il rinnovo dell’offerta senza interruzioni. Chi è già cliente dell’ operatore con una linea fissa può invece aderire a TIMUNICA Power. Ovvero una soluzione che consente di avere internet illimitato su mobile e senza costi extra.

TIM YOUNG: facile attivazione e personalizzazione dell’offerta

Attivare TIM YOUNG è semplice e veloce. Innanzitutto si potrà scegliere tra una SIM fisica o una eSIM, che consente di eliminare l’uso della plastica e riduce il rischio di smagnetizzazione o perdita della scheda. La eSIM viene poi inviata via e-mail con un QR code che permette l’attivazione immediata. In più, chi si iscrive a Satispay riceverà un bonus di 20€, da utilizzare per acquisti, ricariche telefoniche e pagamenti digitali.

Per chi desidera personalizzare l’offerta, TIM mette a disposizione diverse opzioni extra, come l’aggiunta di 50GB mensili. Oltre che l’accesso a TIM Games o un abbonamento a Google One da 100GB. Il tutto è attivabile comodamente online, senza la necessità di recarsi in negozio. Infine, chi vuole passare a TIM mantenendo il proprio numero potrà farlo senza interruzioni del servizio. Ciò grazie a una procedura semplice e sicura.

Con TIM YOUNG, i giovani possono quindi godere di un’esperienza di navigazione ultraveloce. Senza limiti e con numerosi vantaggi esclusivi, garantiti dalla qualità della rete TIM.