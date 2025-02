Anche questa volta gli utenti Apple potranno essere felici: è stato confermato infatti che da aprile 2025 il supporto in italiano per Apple Intelligence sarà disponibile. A confermarlo è stato il CEO dell’azienda, Tim Cook che dunque ha entusiasmato gli utenti.

Arriveranno ovviamente anche altre lingue insieme ad altre versioni dell’inglese. L’obiettivo è quello di adattare i servizi di Apple Intelligence a tutti gli utenti del mondo.

Apple Intelligence si espande in Europa

In questo momento Apple intelligence può essere utilizzato solo in alcune nazioni. Ovviamente la lingua unica disponibile è quella in inglese. Tuttavia, con il rilascio di iOS 18.3, Apple ha iniziato a implementare nuove funzionalità, tra cui miglioramenti alla Visual Intelligence e una gestione più avanzata dei riepiloghi delle notifiche.

Apple ha dovuto affrontare alcune sfide normative in Europa a causa del Digital Markets Act (DMA), la legge UE che impone regole più rigide alle big tech. Con il prossimo aggiornamento iOS 18.4, atteso per aprile, Apple potrebbe aver adeguato i propri servizi per conformarsi alla normativa, permettendo così l’espansione di Apple Intelligence anche in Italia e negli altri Paesi europei.

Quali dispositivi supporteranno Apple Intelligence

Sebbene il supporto all’italiano sia una notizia positiva, non tutti i dispositivi saranno compatibili. Apple Intelligence sarà disponibile solo su:

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ;

; iPhone 16 e modelli successivi ;

; iPad con chip M1, M2, M3 o A17 Pro ;

; Mac con processore Apple Silicon (M1 o successivi).

Le funzioni principali di Apple Intelligence

L’intelligenza artificiale di Apple offrirà un set di strumenti avanzati per migliorare l’esperienza utente:

Genmoji : creazione automatica di emoji personalizzate;

: creazione automatica di emoji personalizzate; Image Playground : generazione e modifica avanzata delle immagini;

: generazione e modifica avanzata delle immagini; Visual Intelligence : riconoscimento intelligente di testi, oggetti e volti nelle foto;

: riconoscimento intelligente di testi, oggetti e volti nelle foto; Scrittura assistita : correzione e generazione di testi con AI;

: correzione e generazione di testi con AI; ChatGPT integrato : accesso diretto a un modello AI per risposte più complesse;

: accesso diretto a un modello AI per risposte più complesse; Siri potenziato: un assistente virtuale migliorato con capacità avanzate.

Una delle funzionalità più attese dagli utenti è il nuovo Siri con comprensione contestuale dello schermo, che permetterà di interagire con il contenuto visualizzato in tempo reale. Tuttavia, Apple non ha ancora fornito una data precisa per il rilascio di questa funzione.