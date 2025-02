YouTube: se usi Ad Block, ti becchi più di 10 ore di annunci pubblicitari

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato un fenomeno piuttosto insolito su YouTube: pubblicità lunghissime e impossibili da saltare, in alcuni casi superiori alle 10 ore di durata. Inizialmente si pensava a un bug, ma la realtà è ben diversa: si tratta di una misura deliberata contro chi utilizza gli ad blocker.

Una punizione per chi salta gli annunci

A confermare il tutto è stata la stessa YouTube, che ha chiarito che questa strategia fa parte della lotta agli ad blocker, strumenti che eliminano la pubblicità dai video e che minano il modello di business della piattaforma.

La prova dell’intenzionalità di questa azione è apparsa in uno screenshot condiviso su Reddit, in cui si nota la scritta “Skipping Ads” nell’angolo dello schermo. Questo suggerisce che il sistema ha identificato un’estensione attiva per bloccare le pubblicità e, come contromossa, ha attivato questi spot interminabili.

La guerra di Google contro gli ad blocker

Da tempo, YouTube ha dichiarato guerra totale agli strumenti che rimuovono gli annunci. Già nel 2023 aveva iniziato a testare misure restrittive come:

Blocco della riproduzione per chi usava ad blocker;

per chi usava ad blocker; Tempi di caricamento più lunghi per i video;

per i video; Rallentamenti nell’esperienza di navigazione.

Ora, però, sembra che la piattaforma sia passata alle maniere forti, rendendo praticamente impossibile la visione dei contenuti a chi continua a usare questi strumenti.

Il futuro degli ad blocker su Chrome

YouTube non è l’unico prodotto di Google coinvolto in questa battaglia. Con il passaggio a Manifest V3, il nuovo standard per le estensioni di Google Chrome, molte soluzioni di blocco pubblicitario come uBlock Origin e Adblock perderanno efficacia, rendendo ancora più difficile evitare gli annunci su internet.

L’approccio di Google e YouTube sta funzionando: lo scorso ottobre, un numero record di utenti ha disinstallato gli ad blocker per evitare problemi nella riproduzione dei video. Tuttavia, l’idea di costringere gli utenti a guardare ore di pubblicità non saltabili potrebbe generare reazioni negative e spingere molte persone verso piattaforme alternative.

Questa guerra agli ad blocker sembra tutt’altro che finita. La domanda è: fino a che punto gli utenti saranno disposti ad accettare queste misure prima di cercare alternative?