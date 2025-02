Il produttore tech Xiaomi si appresta a portare in veste ufficiale sul mercato diversi dispositivi. Tra questi, ci sarà anche il nuovo Poco F7. Quest’ultimo potrebbe essere in realtà una versione re-branded del cugino a marchio Redmi, ovvero Redmi Turbo 4 Pro, destinato apparentemente per il solo mercato cinese. Il debutto ufficiale a livello globale di questo device non sembra essere molto lontano. A confermarlo ulteriormente sono da poco arrivate nuove certificazioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco F7 in arrivo a livello global, lo confermano nuove certificazioni

Nel corso delle ultime ore sono arrivate nuove certificazioni per il prossimo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco F7, probabile versione re-branded del nuovo Redmi Turbo 4 Pro, destinato per il momento per il solo mercato cinese.

Lo smartphone, in particolare, è stato avvistato in rete nei database IMEI con due numeri di modello, pari rispettivamente a 25053PC47G e 25053PC47I. Oltre a questo, lo smartphone in questione ha anche ricevuto un’altra importante certificazione, ovvero la certificazione EEC (Europe’s Eurasian Economic Commission).

Il suo debutto a livello globale sembra dunque essere ormai confermato, anche se per il momento non è stata riportata ancora nessuna data ufficiale. Ricordiamo che il nuovo Poco F7 dovrebbe arrivare sul mercato come versione re-branded di Redmi Turbo 4 Pro. Se sarà così, possiamo aspettarci a bordo di questo device la presenza di uno dei processori più potenti presenti attualmente in circolazione, ovvero il soc Snapdragon 8s Elite. Sul fronte, invece, ci possiamo aspettare la presenza di un display con tecnologia OLED di tipi LTPS con una risoluzione piuttosto elevata pari a 1.5K e sicuramente con una frequenza di aggiornamento molto elevata. L’autonomia dovrebbe essere poi affidata ad una batteria molto capiente da 7500 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W.