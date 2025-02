La recente riforma del Codice della Strada ha introdotto nuove misure per migliorare la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla riduzione delle distrazioni alla guida.

Tra le principali novità figurano multe più severe per chi utilizza lo smartphone mentre è al volante, un comportamento pericoloso che aumenta il rischio di incidenti. Ora, grazie all’intelligenza artificiale, il monitoraggio di queste infrazioni potrebbe diventare ancora più efficace.

L’IA per individuare trasgressori alla guida

L’utilizzo dell’IA per il controllo stradale è un altro esempio di come si può sfruttare questo strumento potentissimo per il bene collettivo e, in questo caso, per il bene della circolazione e della sicurezza stradale e per ridurre al minimo incidenti.

In Italia è stato introdotto per la prima volta il sistema Mobile Phone & Seat Belt Detection, una speciale videocamera dotata di intelligenza artificiale capace di rilevare automaticamente chi utilizza il cellulare alla guida o non indossa la cintura di sicurezza. Questo dispositivo hi-tech analizza in tempo reale immagini e video del traffico, segnalando eventuali trasgressioni alle autorità competenti. Quando identifica un’infrazione, invia la segnalazione corredata di prove fotografiche, facilitando così il lavoro di controllo e sanzionamento.

Il dispositivo è mobile e può essere posizionato in vari punti strategici delle città, funzionando sia di giorno che di notte, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Il primo comune italiano ad adottarlo è Agliana, in provincia di Pistoia, dove la telecamera è stata installata in via Berlinguer. Il costo dell’apparecchiatura, pari a 25.000 euro, è stato parzialmente coperto dalla restituzione di un autovelox poco utilizzato.

L’amministrazione comunale ha dichiarato che l’obiettivo dell’introduzione di questo strumento non è quello di fare cassa, ma di migliorare la sicurezza stradale. Resta da vedere se altre città seguiranno l’esempio, adottando questa innovativa tecnologia per garantire maggiore controllo e prevenzione sulle strade.

