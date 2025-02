MediaWorld: PREZZI IRRIPETIBILI su laptop Samsung potentissimi

I nuovi Samsung Galaxy Book5 sono esattamente quello che fa per voi! Avete mai sognato di trasformare il vostro laptop in un tablet in un attimo? O forse volete qualcosa di compatto ma altrettanto potente? Non preoccupatevi, abbiamo le risposte a tutte le vostre esigenze e, soprattutto, a prezzi incredibili da MediaWorld! Curiosi di sapere di più? Non smettete di leggere, potreste scoprire dispositivi eccezionali con capacità da urlo.

Offerte Galaxy Book5 con performance da sogno da MediaWorld

Il Samsung Galaxy Book5 Pro 360 da 16 pollici, il top di gamma per chi cerca una versatilità estrema, è ora in promo da MediaWorld. Con un potentissimo Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB di RAM e un velocissimo SSD da 512 GB, questo gioiellino vi permetterà di affrontare qualsiasi attività con facilità. Lavoro, gioco o maratone di serie TV? Potete fare tutto senza compromessi. E il prezzo? Un affare irripetibile: solo 1899 euro da MediaWorld, con un sconto di 200€. Perché aspettare ancora?

Se invece preferite qualcosa di più compatto, ma senza sacrificare potenza, da MediaWorld vi attende poi il Galaxy Book5 Pro da 14 pollici. Con Intel Core Ultra 7, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, è il perfetto equilibrio tra prestazioni e portabilità. Avete mai desiderato un portatile potente che si possa infilare in qualsiasi borsa? Ora è possibile e lo trovate a 1799 euro. E per chi vuole pagare a rate, MediaWorld ha la soluzione!

Per chi cerca flessibilità senza rinunciare alla convenienza, c’è il Galaxy Book5 360 da 15,6 pollici. Grazie all’Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, potete girare lo schermo e trasformarlo in un tablet. Il costo da MediaWorld è di soli 1599 euro, un vero affare per un laptop convertibile di questa qualità. Quindi, cosa state aspettando? Le offerte non durano per sempre e questi Galaxy Book5 non vedono l’ora di essere vostri! Ora, qui sul sito ufficiale, troverete questi ed altri tantissimi dispositivi in promo! Sbrigatevi!