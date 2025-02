Nuove indiscrezioni suggeriscono che la Nintendo Switch 2 potrebbe debuttare nel mese di giugno 2025, con un prezzo di partenza di 449 euro. Le informazioni provengono da fonti vicine all’azienda, secondo cui la console arriverà in due varianti, con il modello più costoso che potrebbe raggiungere 499 euro.

Data di uscita e possibili configurazioni

Secondo le ultime voci, Nintendo starebbe preparando il lancio della sua nuova console per la metà del 2025, con una presentazione ufficiale attesa nei prossimi mesi. Il periodo di giugno coinciderebbe con l’inizio dell’estate, una strategia che potrebbe permettere all’azienda di massimizzare le vendite durante le vacanze estive e prepararsi alla stagione natalizia.

Le fonti parlano di due modelli di Switch 2, con differenze non ancora chiarite. È possibile che Nintendo voglia proporre una variante base e una più avanzata, magari con maggiore capacità di archiviazione o funzionalità extra legate alla grafica e alla compatibilità con accessori aggiuntivi.

Il prezzo di 449 euro per il modello base segnerebbe un aumento rispetto all’attuale Switch OLED, venduta a circa 349 euro. Il modello più avanzato potrebbe arrivare a 499 euro, posizionando Switch 2 in una fascia di prezzo più alta rispetto alla generazione attuale, ma ancora competitiva rispetto a console come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Questo incremento di prezzo potrebbe essere giustificato da miglioramenti hardware significativi, tra cui un processore più potente, supporto per risoluzione più elevata e una costruzione più avanzata rispetto alla prima generazione.

Nintendo non ha ancora confermato ufficialmente le specifiche di Switch 2, ma i rumor parlano di un chip grafico aggiornato capace di gestire risoluzioni più alte e frame rate più stabili. Alcuni leaker suggeriscono anche la possibilità di un display migliorato e una revisione della modalità dock per offrire un’esperienza più fluida su TV 4K.

L’azienda potrebbe inoltre puntare su un maggiore supporto per il cloud gaming e la retrocompatibilità, permettendo agli utenti di accedere facilmente ai titoli delle precedenti generazioni senza dover ricomprare i giochi.