Il robot aspirapolvere sta diventando nell’ultimo periodo uno strumento fondamentale per le nostre abitazioni, un prodotto che non può assolutamente mancare, proprio per il suo utilizzo quotidiano, che spinge ad avere una casa sempre pulita, il tutto chiaramente con il minimo sforzo. Tra i tanti prodotti attualmente disponibili a prezzo ridotto, possiamo annoverare la presenza di un modello di ottima qualità, come l’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni, proposto oggi su Amazon.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza in confezione di tutto il necessario per garantire il massimo livello di pulizia, come appunto una base di svuotamento automatica, con annessi anche contenitori per l’acqua, sia pulita che sporca, in modo da riuscire a combinare l’aspirazione con il lavaggio. La potenza massima di aspirazione di 10’000 Pa è più che sufficiente per riuscire a pulire in modo approfondito case anche vissute da animali a pelo lungo, inoltre troviamo mopping adattivo dei bordi, oltre alla spazzola ZeroTangle con sollevamento del mop di 9 millimetri, per evitare di rovinare qualsivoglia tipologia di superficie.

Ecovacs Deebot N30 Pro Omni: prezzo crollato su Amazon

Gli utenti che sono alla ricerca di un ottimo robot aspirapolvere non possono assolutamente fare a meno di questo Ecovacs Deebot N30 Pro Omni, infatti la spesa finale che si ritrova a sostenere è di 547,29 euro, con un risparmio del 22% sul listino iniziale di 699 euro. Il prodotto viene venduto direttamente da Amazon, con consegna in pochissimo tempo a domicilio e garanzia della durata di 2 anni. Collegatevi alla pagina su Amazon.

Le sue dimensioni sono complessivamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 35,3 x 48,5 x 54 centimetri, è realizzato prevalentemente in plastica di colorazione bianca, con una torretta LiDAR davvero bassa e contenuta.