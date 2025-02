La feature della famiglia Galaxy S25 non sono state ancora scoperte del tutto e ogni giorno emergono nuovi dettagli che rendono i flagship Samsung sempre più interessanti. L’azienda coreana ha puntato molto sull’esperienza utente offerta dai propri device e su funzionalità avanzate pensate per facilitare la vita ai possessori.

In particolare, l’interfaccia proprietaria OneUI 7, basata sul sistema operativo Android 15, nasconde una serie di funzioni evolute che consentono un uso sempre più smart dei Galaxy S25. I flagship di Samsung sono gli unici a poter vantare questo sistema operativo, almeno per il momento.

Tuttavia, i piani di Samsung prevedono che la OneUI 7 possa fare il proprio debutto anche sui terminali delle precedenti generazioni. Il sistema operativo porterà con sé anche alcune delle feature più interessanti tra cui le nuove funzionalità legate al comparto fotografico.

Con l’arrivo della OneUI 7 su tanti altri dispositivi Samsung, le feature fotografiche dei Galaxy S25 potranno essere utilizzate su altri smartphone

Stando a quanto emerso in rete, anche altri modelli oltre i Galaxy S25 potranno utilizzare i filtri personalizzabili, i log video, il sistema di apertura virtuale e tutte le altre funzionalità presenti solo sui top di gamma coreani. L’arrivo della nuova versione del sistema operativo comporterà un netto cambiamento delle prestazioni fotografiche su tutti i dispositivi compatibili.

Gli utenti possono utilizzare i filtri precaricati o crearne di personalizzati modificando le varie impostazioni. Inoltre, è possibile abilitare il formato Log Video per sbloccare funzionalità avanzate e professionali, aumentando la resa finale dei video.

Trattandosi di un update software, i miglioramenti non permetteranno di raggiungere il livello degli attuali top di gamma, ma si tratta di una mossa lodevole da parte di Samsung. L’azienda non ha condiviso informazioni ufficiali in merito ma ci aspettiamo che il pacchetto di funzionalità per la fotocamera arriverà su tutti i device compatibili con l’aggiornamento OneUI 7.1.