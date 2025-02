Febbraio su Disney+ regalerà alcune novità degne di nota. Le nuove proposte sul catalogo promettono di appassionare e intrattenere tutti gli utenti. Una delle novità più attese è Win or Lose. Si tratta della prima serie originale prodotta dai leggendari Pixar Animation Studios. La trama ruota attorno ad una partita di softball, ma non si limita a seguire gli sportivi in campo. Lo show mostra la vita di otto diversi personaggi, ognuno con la propria visione e le proprie emozioni legate alla competizione. La serie esplora la psicologia dei protagonisti. Il debutto su Disney+ è fissato per il 19 febbraio.

Disney+: nuovi contenuti in arrivo

Per chi non può fare a meno dei reality, The Kardashians è pronta a tornare con la sua sesta stagione. Le celebrità più chiacchierate di Hollywood affronteranno nuovi ostacoli, tra carriera e vita privata. La nuova stagione che si preannuncia particolarmente intensa. Sarà disponibile dal 6 febbraio.

Per chi ama storie più drammatiche, A Thousand Blows promette di soddisfare le aspettative. Ambientata nell’East End di Londra nel 1880, la serie segue le vicende di Hezekiah Moscow e Alec Munroe. Due amici giamaicani coinvolti nel mondo del pugilato a mani nude. La trama prende vita in un contesto brutalmente crudo, dove il giovane Hezekiah emerge come campione, ma si ritrova presto intrappolato in una rete criminale. La serie sarà disponibile su Disney+ dal 21 febbraio.

Infine, gli appassionati di commedie non possono perdere Abbott Elementary. La serie racconta la vita quotidiana degli insegnanti in una scuola pubblica di Filadelfia. Tra insegnanti appassionati e una preside fuori dagli schemi, il gruppo di educatori lotta per garantire un’educazione di qualità. Ciò nonostante le difficoltà e le risorse limitate. La quarta stagione della serie debutta su Disney+ il 26 febbraio. Ancora una volta la piattaforma promette di offrire ai suoi utenti novità interessanti per offrire il giusto intrattenimento per le diverse esigenze.