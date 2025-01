Disney+ si prepara a compiere un ulteriore salto di qualità. Ciò introducendo il supporto al formato video HDR10+. Si tratta di una tecnologia che promette di stravolgere l’esperienza video. L’annuncio ufficiale è avvenuto durante il CES 2025. Ciò ha consolidato la posizione di Disney+ tra le piattaforme più innovative. Proprio in relazione alla qualità video. L’introduzione dell’HDR10+ rappresenta un passo importante nella continua ricerca di eccellenza nel settore dello streaming. Tale scelta non solo migliorerà l’esperienza visiva degli utenti. Contribuirà anche a consolidare il posizionamento di Disney+ come leader nell’innovazione tecnologica nell’intrattenimento digitale.

Disney+: novità sulla qualità video

La corsa alla massima qualità d’immagine ha spinto i principali servizi di streaming a integrare tecnologie sempre più avanzate. L’HDR (High Dynamic Range) rappresenta uno dei passi più importanti in tale evoluzione. Ciò grazie alla capacità di offrire immagini più vivide, con contrasti più netti e colori più realistici. Tra i diversi standard HDR disponibili, l’HDR10+ emerge come una delle soluzioni più avanzate. Tale tecnologia utilizza metadati dinamici per ottimizzare in tempo reale ogni singolo fotogramma. Adattando luminosità e contrasto in relazione alle immagini che vengono riprodotte.

Uno degli aspetti più interessanti dell’HDR10+ è la sua natura open-source. Quest’ultima consente ai produttori di dispositivi di adottare tale standard senza dover pagare costose licenze. Tale caratteristica ha facilitato una diffusione capillare della tecnologia. Con oltre 13.000 dispositivi già compatibili. Inoltre, grazie alla collaborazione con giganti del settore, l’HDR10+ continua a guadagnare terreno.

Per gli utenti di Disney+, questo aggiornamento si tradurrà in contenuti con una qualità visiva superiore. Il tutto con immagini più luminose. Mentre i contrasti sono più definiti. Insieme ad una gamma cromatica più ampia. È importante sottolineare che c’è una condizione per beneficiare pienamente di tali migliorie. Ovvero bisognerà usare dispositivi compatibili. Disney+ non ha ancora comunicato una data precisa per il rilascio dei primi contenuti in HDR10+. L’annuncio fatto, però, lascia ipotizzare un rollout imminente.