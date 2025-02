In Giappone, una nuova innovazione tecnologica promette di rivoluzionare le operazioni di ispezione e riparazione delle condotte sotterranee. La Tmsuk Corporation, con sede a Kyoto, ha sviluppato SPD-X, un robot a 16 zampe progettato per affrontare gli ostacoli e i problemi delle tubature in modo rapido ed efficiente. Con un diametro compatibile con tubi di almeno 20 cm e una velocità di 0,3 km/h, SPD-X si distingue per la sua agilità e capacità di superare difficoltà come giunture disallineate e accumuli di sedimenti.

Un robot a 16 zampe per ispezionare le condotte

Il nuovo robot è un miglioramento significativo rispetto al precedente modello SPD1. Più compatto e pesante, SPD-X offre maggiore stabilità e resistenza. Una delle sue caratteristiche principali è una telecamera ad alta definizione con un angolo di visione a 360 gradi, che consente agli operatori di ottenere una visione completa e dettagliata dell’interno delle tubature. Questo strumento avanzato rende molto più semplice la diagnosi e la prevenzione di danni strutturali, riducendo il bisogno di interventi invasivi. Il controllo remoto tramite un dispositivo simile a un controller da gioco rende l’operazione del robot estremamente precisa e accessibile.

L’introduzione di SPD-X arriva in un momento critico, con le reti idriche e fognarie di molte città che si trovano a fronteggiare problemi di usura e manutenzione. Negli Stati Uniti, per esempio, le condotte si rompono in media ogni due minuti, causando enormi perdite d’acqua. Tradizionalmente, la riparazione richiede scavi costosi e tempi lunghi. Con il robot SPD-X, questi interventi potrebbero diventare molto più veloci ed economici.

Tmsuk ha testato approfonditamente SPD-X utilizzando simulazioni 3D, ottenendo miglioramenti basati anche sui feedback degli utenti del modello precedente. Con oltre 25 anni di esperienza, l’azienda giapponese mira a perfezionare ulteriormente la tecnologia robotica per applicazioni in ambienti difficili e pericolosi per l’uomo, contribuendo a ridurre i rischi e colmare la carenza di manodopera specializzata.