L’opertatore ho. Mobile ha recentemente lanciato un’offerta davvero interessante, pensata per chi cerca una connessione veloce, ma senza voler spendere una fortuna. Se sei uno di quelli che non vuole mai rimanere senza dati, questa offerta potrebbe essere quella giusta. Con 250 Giga da utilizzare in 5G, minuti e SMS illimitati, navigare a massima velocità non sarà più un problema. La tariffa è di 11,99€ al mese, senza nessuna sorpresa, per cui puoi stare tranquillo sui costi ricorrenti.

Naviga senza limiti con l’offerta ho. da 11,99€ al mese

Quando si attiva il piano, ci sono alcuni costi iniziali: il prezzo dell’attivazione dipende dall’operatore da cui provieni, ma parte da 2,99€. La SIM è gratuita, ma dovrai fare una prima ricarica di 12€, che verrà poi utilizzata per coprire il rinnovo mensile del piano. Il totale per avviare il servizio è di 14,99€, ma questo include già tutto, senza costi nascosti.

Un aspetto che potrebbe risultare molto comodo è che, se i tuoi Giga finiscono prima del previsto, puoi ricaricare a 9,99€ per continuare a navigare senza interruzioni. Inoltre, potrai usare la navigazione in hotspot, e controllare il tuo credito residuo facilmente chiamando il numero 42121. Funzioni come l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata sono inclusi, così da non perdere mai nessuna comunicazione importante.

Ma la parte più interessante arriva con le modalità di attivazione. Non dovrai per forza recarti in negozio, perché puoi scegliere tra diverse opzioni. Puoi pagare online e ricevere la SIM direttamente a casa, per poi attivarla tramite l’app (anche usando lo SPID), in edicola, oppure in tabaccheria. Per chi preferisce la tecnologia, è anche possibile scegliere l’eSIM, che permette di attivare il piano in pochi minuti, senza bisogno di una SIM fisica.

Se sei una di quelle persone che vuole un piano semplice e veloce, con una connessione che non ti fermi mai, questa offerta di ho. Mobile sembra proprio quella giusta. Facile da attivare, senza costi nascosti e con una connessione potente, è pensata per chi vuole una soluzione comoda, economica e che ti permette di navigare senza pensieri.