Nuove immagini trapelate online rivelano quello che potrebbe essere il design definitivo dell’iPhone SE 4. È stato il noto leaker Majin Bu a condividere una foto che mostra lo smartphone accanto ad altri tre modelli Apple. L’intento era quello di evidenziare le dimensioni e il confronto estetico con gli altri presenti in commercio. Inizialmente, si pensava che i telefoni accanto al presunto SE4 fossero un iPhone14, un iPhone14Pro e un 12 Mini. Ma, osservando meglio i colori e le caratteristiche, sembra più plausibile che si tratti di un iPhone13 nella colorazione verde scuro. Poi un iPhone16Pro Max nella variante “Titanio Sabbia” e un iPhone12 Mini lilla.

iPhone SE 4: specifiche e incertezze sul posizionamento

Dalle immagini, il nuovo SE appare molto simile ai modelli standard di Apple, con dimensioni paragonabili a un iPhone 13 o 14. L’unica vera differenza estetica evidente è la presenza di una singola fotocamera sul retro, invece di un modulo doppio. Anche i pulsanti fisici sembrano avere una disposizione leggermente differente rispetto ai modelli precedenti, ma si tratta di cambiamenti minimi. Apple non ha ancora confermato il nome ufficiale del dispositivo, che potrebbe essere chiamato iPhoneSE 2025 o iPhone16E. L’ azienda intende quindi lasciare ancora un alone di mistero attorno alla sua identità.

Le caratteristiche tecniche di questo nuovo iPhone restano oggetto di speculazione. Alcune indiscrezioni lo collocavano addirittura nella futura serie iPhone17. In particolare come possibile modello “Air” in sostituzione della versione Plus. Questa teoria sembra però perdere credibilità, infatti l’ipotesi più concreta è che Apple mantenga la filosofia degli iPhoneSE precedenti. La quale punta ad integrare un processore di ultima generazione, forse l’AppleA18, in un design meno innovativo rispetto ai modelli di punta.

Un’altra conferma interessante riguarda il display, che dovrebbe conservare il notch invece di adottare la Dynamic Island. Ci si aspetta però che venga utilizzato un pannello OLED, replicando così la scelta fatta sugli iPhone 14 base. La decisione di mantenere una singola fotocamera e un design non rivoluzionario potrebbe essere una strategia per contenere i costi e rendere il dispositivo più accessibile. Il prezzo, quindi, sarà un fattore chiave per decretarne il successo. In quanto, se posizionato in modo competitivo, il SE 4 potrebbe rivelarsi un’alternativa interessante per chi desidera un iPhone senza spendere troppo.