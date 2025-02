Auto Dark Mode ha ricevuto un aggiornamento importante. Stiamo parlando del software che automatizza il passaggio tra tema chiaro e scuro su Windows 10 e 11. La sua nuova versione introduce il supporto nativo per dispositivi con processori ARM, velocizzando prestazioni e consumi. Il programma ora si avvia più velocemente, utilizza meno energia e offre un’interfaccia utente più reattiva. Migliorando così l’esperienza generale per chi lo utilizza.

Un’altra novità importante riguarda una funzione dedicata alla risoluzione dei bug legati al cambio di tema. Se la barra delle applicazioni mostra un colore errato o il passaggio tra le modalità non avviene correttamente, è possibile provare la nuova opzione “Prova a correggere il tema”. Con un semplice clic, l’applicazione tenta di risolvere il problema. Offre quindi una soluzione immediata e completa.

Auto Dark Mode: bug risolti e nuove ottimizzazioni

Ma le novità per Auto Dark Mode non finiscono qui. Infatti anche la gestione degli sfondi ha subito miglioramenti. Chi utilizza slideshow casuali vedrà ora un’immagine iniziale sempre diversa, evitando ripetizioni fastidiose. In più, l’app ora applica automaticamente il tema scelto subito dopo l’avvio del sistema. Ciò senza attendere che il computer entri in stato di inattività.

Oltre alle nuove opzioni introdotte, il team di sviluppo ha lavorato per correggere numerosi problemi segnalati. Tra questi vi è un bug che ripristinava automaticamente lo sfondo precedente pochi secondi dopo il cambio di tema. Questo errore, ora risolto, garantisce una transizione più stabile tra modalità chiara e scura.

Anche la gestione dei colori è stata migliorata. In modo da evitare la visualizzazione di tonalità sbagliate o la sostituzione involontaria di immagini con colori pieni. Il supporto per nuovi formati di file immagine amplia le possibilità di personalizzazione dello sfondo. Mentre la gestione del filtro in scala di grigi è stata affinata per evitare anomalie.

L’aggiornamento porta anche un notevole incremento della sicurezza. Ora i file DLL dell’app sono firmati digitalmente. Offrendo maggiore protezione per chi utilizza Windows Smart App Control. Infine, la migrazione a .NET 8 rende il software più efficiente e affidabile, garantendo prestazioni migliori su tutti i dispositivi.