L’operatore telefonico italiano WindTre ha nel suo catalogo diverse offerte di rete mobile pensate per tutti i suoi clienti stranieri. Tra queste, c’è l’offerta mobile denominata WindTre Call Your Country Plus. Quest’ultima fino ad ora ha incluso un grande bundle di traffico dati con supporto però alla navigazione in 4G. Tuttavia, nel corso delle ultime ore l’operatore ha abilitato il supporto alla navigazione in 5G anche per questa offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Call Your Country Plus, super promo ora anche con supporto al 5G

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato una delle sue super offerte pensate per i suoi clienti stranieri. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre Call Your Country Plus. Quest’ultima fino ad ora ha incluso il supporto per navigare con le sole reti 4G. Tuttavia, a partire dalla giornata di ieri 31 gennaio 2025, l’operatore ha aggiunto il supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

In questo modo, gli utenti avranno a disposizione un’offerta sempre estremamente conveniente ma potranno finalmente navigare in 5G. Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 300 minuti per chiamare numerose destinazioni straniere. Tra queste, sono inclusi:

Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera, Turchia, Ungheria, Venezuela.

Gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per avere questa offerta, gli utenti dovranno pagare solo 8,99 euro al mese.