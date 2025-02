Il produttore tech Vivo ha da poco presentato a livello globale e anche in Italia il suo nuovo smartphone di fascia alta. Ci stiamo riferendo al nuovo Vivo X200 Pro. A quanto pare, però, l’azienda potrebbe ben presto portare a livello globale un altro device appartenente a questa favolosa serie. Si tratta del nuovo Vivo X200 Pro Mini, il quale è per il momento disponibile per il solo mercato cinese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo X200 Pro Mini potrebbe arrivare molto presto per il mercato globale

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo piccolo smartphone top di gamma di casa Vivo potrebbe arrivare molto presto anche a livello globale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo X200 Pro Mini, il quale è stato annunciato solo in Cina lo scorso mese di ottobre 2024.

Tuttavia, sembra che ora l’azienda abbia finalmente intenzione di portare questo dispositivo al di fuori del mercato cinese. In particolare, secondo quanto è emerso in rete, il nuovo dispositivo dell’azienda potrebbe fare il suo debutto in India e per il mercato globale fra il mese di aprile 2025 e il mese di giugno 2025. Dobbiamo comunque attendere la conferma ufficiale da parte dell’azienda, ma non pensiamo che tarderà ad arrivare. Nel frattempo, vi riassumiamo qui di seguito le specifiche tecniche di Vivo X200 Pro Mini.

• Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.31 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore MediaTek Dimensity 9400

• Diversi tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage interno

• Tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con OIS, sensore periscopico con zoom ottico 3x con OIS da 50 MP, sensore grandangolare da 50 MP

• Fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP

• Batteria con una capienza da 5700 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W e supporto alla ricarica wireless da 30W

• Sistema operativo Android 15 con interfaccia utente FunTouchOS 15