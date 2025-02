In una recente intervista, svoltasi con Destin Legarie, ex redattore di IGN, il capo di Xbox Phil Spencer ha suscitato non poche curiosità e speculazioni a causa della sua reazione ad una domanda in merito al possibile arrivo di Steam sulla prossima console Xbox, l’argomento immediatamente acceso l’entusiasmo degli appassionati e riguarderebbe l’integrazione della piattaforma di Valve all’interno dell’ecosistema Microsoft, tali ipotesi potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i videogiochi sulla console di Microsoft dal momento che la sua presenza consentirebbe di avere accesso ad una libreria di giochi praticamente sconfinata.

La reazione e la dichiarazione

Durante la conversazione tra i due, il giornalista ha affrontato l’argomento con una domanda decisamente diretta, la quale chiedeva espressamente se c’è una possibilità di vedere Steam in futuro su Xbox, Spencer piuttosto che negare in modo categorico ha risposto in modo ambiguo, quest’ultimo infatti non ha dato una risposta chiara, bensì si è limitato ad affermare che non può commentare i progetti futuri, ma che allo stesso tempo l’azienda è a conoscenza del desiderio dei giocatori di avere una più vasta scelta in merito ai loro giochi preferiti, dichiarazione che ovviamente lascia spazio interpretazioni.

Ovviamente questa reazione ha fatto subito il giro del web con molti che hanno interpretato la risata leggermente nervosa dispenser come un indizio in merito possibili trattative in corso o addirittura già in fase avanzata, l’integrazione di Steam ovviamente aprirebbe le porte a un catalogo a dir poco illimitato di giochi pc che renderebbe la console di Microsoft un vero e proprio centro di gioco cross platform trasformando la quasi nell’avversario da abbattere, la presenza di un ecosistema unificato infatti farebbe fortemente la differenza in favore della console tinta di verde andando ad annientare senza mezzi termini la concorrenza, ovviamente non c’è nulla di ufficiale e si tratta solo di ipotesi, per sapere qualcosa a riguardo ci sarà da attendere molto tempo.