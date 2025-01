TIM continua a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni. Come? Con proposte assolutamente competitive studiate per tutti quelli che desiderano un servizio di qualità. Con la nuova offerta mobile, infatti, gli utenti potranno usufruire di 150GB in 5G e minuti illimitati a soli 6,99€ al mese. Chi decide di passare all’ operatore può farlo senza perdere il proprio numero, con un processo rapido e sicuro.

L’azienda punta sull’innovazione con l’introduzione della eSIM. Una soluzione che elimina i tempi di consegna e permette un’attivazione quasi immediata. Dopo l’acquisto, infatti, il cliente riceve un QR Code via email e, con l’identificazione tramite SPID, può attivare la SIM virtuale in pochi minuti. Questo sistema rappresenta un grande passo avanti in termini di praticità ed efficienza.

TIM: semplicità di attivazione e vantaggi per tutta la famiglia

Il servizio clienti TIM è sempre disponibile per offrire supporto. I clienti possono ricevere assistenza attraverso diversi canali. Tra cui il numero 119, l’App MyTIM, l’area clienti sul sito ufficiale e i punti vendita fisici. L’AppMyTIM è uno strumento fondamentale per la gestione della propria linea. Essa infatti consente di controllare il credito residuo, attivare nuove offerte e monitorare il consumo dati in tempo reale.

Ma non finisce qui. In quanto, oltre alle offerte individuali, TIM propone anche soluzioni dedicate alle famiglie. Con TIM-UNICA Power, ad esempio, chi ha una linea fissa può ottenere giga illimitati in 5G ULTRA per ogni linea mobile associata. Si possono poi collegare fino a sei numeri mobili, anche con intestatari diversi. Garantendo sempre una connessione stabile e veloce per tutti i membri della famiglia.

Le condizioni d’uso prevedono un limite massimo per il traffico voce, SMS e dati, per garantire un utilizzo corretto delle risorse di rete. In caso di superamento delle soglie stabilite, TIM si riserva il diritto di ridurre la velocità di connessione o applicare le condizioni economiche standard.