Google ha deciso di modificare nuovamente l’aspetto della sua Ricerca su Android, introducendo una tonalità di scuro ancora più intensa. Alcuni utenti si sono accorti del cambiamento. Il quale avviene in modo graduale e senza annunci ufficiali. Il classico grigio scuro ora è stato sostituito da un blu molto profondo, quasi nero. A prima vista, la differenza può sembrare minima, ma osservando le due versioni a confronto risulta evidente.

Non è la prima volta che Google sperimenta nuove tonalità per il tema scuro. Nel 2022, la versione desktop della Ricerca aveva testato uno sfondo completamente nero. Ma quella soluzione non era mai diventata definitiva. Ora invece, con questo nuovo aggiornamento, l’azienda sembra voler trovare un equilibrio tra leggibilità e un’estetica ancora più dark.

Google: distribuzione a macchia di leopardo

L’uso di tonalità più scure può offrire diversi vantaggi, soprattutto sui dispositivi con schermi OLED. Il nero quasi assoluto aiuta a ridurre il consumo energetico, migliorando l’autonomia degli smartphone. Ma non è tutto. In quanto questa scelta può ridurre l’affaticamento visivo, specialmente durante la navigazione notturna.

Non tutti, però, possono già vedere questa novità su tutte le sezioni dell’app Google. Al momento, il nuovo colore è visibile solo nelle schede “Home” e “Cerca”. Mentre “Salvati” e “Notifiche” mantengono ancora il vecchio sfondo grigio. Ciò suggerisce che il lancio sia ancora in una fase iniziale e che Google stia procedendo con cautela prima di estenderlo a tutti.

Anche in Italia il cambiamento è già in corso. Alcuni utenti con dispositivi come il Pixel 7a hanno confermato di aver ricevuto la nuova tonalità scura. Il colosso di Mountain View però non ha ancora comunicato tempi precisi per il completamento del rilascio. Lasciando il pubblico nell’incertezza su quando la modifica sarà visibile ovunque. Nel frattempo, resta da capire se la nota sociale apporterà ulteriori ritocchi o se questa sarà la versione definitiva del tema scuro per la Ricerca.