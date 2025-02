Expert: i prodotti del tech del FUTURO sono qui in super PROMO

Ti ricordi quando in Ritorno al Futuro si parlava del futuro? Beh, il 2015 lo abbiamo superato da un pezzo e anche se non siamo a quel livello di tecnologia ci sono device altrettanto incredibili tutti da scoprire! Il futuro è adesso e lo trovi su Expert con offerte che ti faranno correre ad acquistare più velocemente di una DeLorean. Ti stai chiedendo se è il momento giusto per cambiare la TV, il frigo o la lavatrice? SPOILER: lo è, è il momento giusto. Con queste promozioni elettrizzanti vedrai il vero risparmio.

Promo Expert da cogliere subito

Hai bisogno di un PC? L’HP All-in-one 27-CR0015NL con Windows 11 è la scelta perfetta. Il prezzo da Expert adesso? Solo 729 euro per un sistema che fa tutto. E se sei un amante dei videogiochi, non puoi resistere al Sony Entertainment Bundle PS5 edizione digitale, disponibile in esclusiva da Expert a 449,90 euro. Stai ancora pensando? Le cuffie Trust Gaming GXT 498 Forta, specifiche per PS5, ti faranno entrare nel gioco al modico prezzo bassissimo di 39,90 euro. Solo il top da Expert!

E per la tua nuova TV? Il LG OLED48C44LA, 48” di pura tecnologia OLED con risoluzione 4K, è pronto a stupirti a 999 euro. Vuoi un’opzione ancora più imponente? Il Samsung TV UE85DU7170UXZT da 85 pollici con Crystal UHD 4K è in offerta da Expert sempre a 999 euro. Troppo grande? Mai! Solo lo schermo ideale per il tuo salotto. Hai bisogno di asciugare i panni in fretta? L’Asciugatrice Beko BMEPT481SBI, con una capacità perfetta, costa solo 499 euro. Preferisci un frigorifero che tenga i tuoi cibi freschi più a lungo? L’Electrolux LNS5LE18S a 499 euro è quello che fa per te. E per il bucato? La lavatrice Haier HW100-BP14929A-S da 10 kg è da Expert alla bellezza di appena 399 euro. Quindi, cosa stai aspettando? Preparati a fare un viaggio nel futuro delle offerte e vola su Expert cliccando proprio qui.