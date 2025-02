Da MediaWorld in promo i Samsung Galaxy Book5 Pro: POTENZA MAXI

Hai presente Neo in Matrix, quando deve scegliere tra la pillola rossa e quella blu? Bene, immagina che la pillola rossa sia un portatile incredibilmente potente che ti porti in un mondo tech. Vuoi prestazioni eccezionali, ma anche uno stile che non passa inosservato? Allora preparati, perché il Samsung Galaxy Book5 Pro è pronto a catapultarti nel futuro. Vuoi velocità, design elegante e uno sconto strepitoso? Allora è il momento di scoprire le incredibili offerte proposte da MediaWorld!

Offerte Galaxy Book5 Pro: pronto alle promo MediaWorld?

Il Samsung Galaxy Book5 360 da 15,6 pollici rientra finalmente nel tuo budget. Con il processore Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, puoi fare di tutto. Lavoro, svago, e persino maratone di serie TV senza interruzioni. E il prezzo da MediaWorld? Solo 1599 euro. Sei pronto a girare lo schermo e trasformarlo in tablet? Se invece vuoi qualcosa di più compatto, ma altrettanto potente, il Galaxy Book5 Pro da 14 pollici è quello che fa per te. Qui trovi lo stesso processore Intel Core Ultra 7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo è strabiliante (e rateizzabile) da MediaWorld: solo 1799 euro. Ti sembra difficile scegliere? Non preoccuparti, qualsiasi opzione sceglierai, avrai potenza pura.

Ma non finisce qui. Se vuoi il top, il re della gamma, ecco il Samsung Galaxy Book5 Pro 360 da 16 pollici. Con Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, è il portatile perfetto per chi cerca versatilità estrema. Lavorare o divertirsi? Lo decidi tu. Il prezzo? Un’occasione unica da MediaWorld: solo 1899 euro con 200€ di sconto. Perché aspettare? Queste offerte non durano per sempre e potrebbero scomparire come Neo che svanisce tra i codici della matrice. Non farti scappare la tecnologia dei tuoi sogni a un prezzo incredibile. Vai da MediaWorld, attiva il tuo sconto e preparati a entrare nel futuro con stile! Clicca qui per far prima ed acquistare sul sito!