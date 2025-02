Il livello del mare continua a salire e le nuove proiezioni degli scienziati non fanno che confermare quanto la situazione sia sempre più preoccupante. Se riuscissimo a ridurre le emissioni di gas serra, l’aumento potrebbe restare contenuto tra i 30 centimetri e un metro entro il 2100. Ma se le cose non dovessero cambiare, lo scenario diventerebbe ben più drammatico, con un innalzamento che potrebbe toccare quasi i due metri, una stima molto più alta rispetto a quelle fatte finora dall’IPCC.

Il futuro delle città costiere

Questi dati arrivano da uno studio condotto da ricercatori di Singapore e dei Paesi Bassi, che hanno combinato diversi modelli di previsione per ottenere risultati più accurati. L’idea è quella di avere un quadro più chiaro su come potrebbero evolversi fenomeni come la fusione dei ghiacciai o il possibile collasso di alcune porzioni delle calotte polari, eventi che potrebbero accelerare il processo molto più di quanto si pensasse.

Le conseguenze di un simile innalzamento sarebbero enormi, soprattutto per le città costiere e gli Stati insulari, dove le inondazioni diventerebbero sempre più frequenti e difficili da gestire. Metropoli come New York e Jakarta sarebbero tra le più colpite, con danni economici e sociali incalcolabili. Jakarta, in particolare, sta già vivendo una situazione critica: alcune zone della città stanno sprofondando fino a 25 centimetri all’anno, il che significa che, se il livello del mare dovesse continuare a salire, intere aree potrebbero diventare inabitabili nel giro di pochi decenni.

Oltre agli impatti ambientali, c’è anche una questione geopolitica da considerare. L’ONU prevede che milioni di persone potrebbero essere costrette a lasciare le loro case a causa delle inondazioni e dell’erosione costiera, creando una crisi umanitaria senza precedenti.

Per evitare il peggio, servono soluzioni concrete. Barriere protettive, sistemi di drenaggio più efficienti e il ripristino delle zone umide possono aiutare a limitare i danni, ma la vera chiave resta la riduzione delle emissioni. Tecnologie come la cattura del carbonio e l’uso dell’idrogeno potrebbero fare la differenza, anche se al momento restano costose e difficili da applicare su larga scala. La speranza è che la ricerca trovi presto il modo di rendere queste soluzioni più accessibili, prima che sia troppo tardi.