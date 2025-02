La California è di nuovo alle prese con un incubo che purtroppo conosce fin troppo bene. A inizio gennaio, vasti incendi hanno divorato migliaia di ettari, cancellando case, infrastrutture e intere porzioni di paesaggio. E mentre i vigili del fuoco continuano a combattere senza sosta, i forti venti degli ultimi giorni hanno acceso nuovi focolai, rendendo la situazione ancora più difficile da gestire.

Dai cavi elettrici alle foreste in fiamme

Le cause non sono ancora del tutto chiare, ma nel caso dell’incendio di Eaton si sta puntando il dito contro la Southern California Edison. Secondo alcune accuse, sembra che proprio i cavi elettrici dell’azienda abbiano scatenato l’inferno. Una storia che, se confermata, non sarebbe certo nuova in una regione dove infrastrutture elettriche mal gestite hanno già causato disastri simili.

Ma al di là della scintilla iniziale, il problema va molto più in profondità. Il cambiamento climatico sta rendendo questi eventi non solo più frequenti, ma anche più devastanti. Se un tempo un incendio di questa portata si verificava ogni 23 anni, ora succede ogni 17, e la stagione secca si è allungata di quasi un mese, lasciando il terreno in condizioni perfette per alimentare le fiamme.

Un altro elemento chiave è la vegetazione. Le forti piogge degli ultimi inverni hanno fatto crescere un’enorme quantità di piante e arbusti che, con il ritorno della siccità, sono diventati un’enorme riserva di carburante naturale. Aggiungiamo temperature sempre più alte e venti potenti, ed ecco servita la ricetta perfetta per il disastro.

E le conseguenze non finiscono qui. La cenere e i detriti finiranno in mare, con effetti ancora tutti da scoprire sull’ecosistema marino. E poi c’è la CO₂: gli alberi in fiamme rilasciano nell’aria enormi quantità di anidride carbonica, contribuendo a peggiorare il riscaldamento globale. È un circolo vizioso che sembra non volersi spezzare, e ogni anno la California ne paga il prezzo più alto.