Donald Trump ha dichiarato di aver partecipato a degli incontri con degli esponenti molto importati per la questione di TikTok. Inizialmente si pensava fossero Oracle e Microsoft, ma lo stesso Trump ha negato di aver discusso di questa situazione con le due società. Comunque sia una decisione sarà comunque presa entro un mese per capire quale sia la sorte toccata a TikTok. Infatti sono molte le domande su questa situazione che sta riscontrando dei problemi.

Quando Trump è diventato ufficialmente presidente, ha voluto subito firmare delle decisioni tra cui quella di posticipare di 75 giorni il divieto imposto a TikTok. In questo modo ci sarà un tempo maggiore a favore di ByteDance per trovare una soluzione diplomatica a questa vicenda. Infatti ci sono alcune società che stanno intervenendo a favore di TikTok in modo da realizzare una patto che sia valido per entrambe le parti. Per adesso non ci sono degli accordi definitivi, ma solamente delle possibili soluzioni al problema.

TikTok, nuove informazioni sulla questione americana

Secondo alcune ricerche, sembra che la Casa Bianca abbia incontrato Oracle per discutere della possibilità di acquisire la maggioranza di TikTok. In più sembra che anche Microsoft sia coinvolta in queste trattative. Il motivo principale sarebbe quello di permettere a Oracle di monitorare le operazioni del social network in modo da mantenere ByteDance in una posizione di minoranza. In tutto questo Trump ha smentito la vicenda di Oracle e Microsoft dichiarando che non sono stati presi accordi con queste società. Inizialmente ByteDance si vedeva costretta a vendere l’ applicazione, ma dopo la posticipazione del divieto sta cercando di trovare delle soluzioni comuni con il presidente degli USA.

Vedremo come andrà a finire questa faccenda e soprattutto quale sarà il destino che attende TikTok per gli Stati Uniti. Anche in questo momento alcune società potrebbero entrare a far parte delle trattative che riguardano il social.