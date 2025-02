Oppo si sta preparando ad alcuni mesi molto interessanti. A febbraio è previsto il debutto di Find N5, lo smartphone pieghevole, mentre a marzo sarà il turno di Find X8 Ultra un nuovo flagship. Entrambi i dispositivi verranno svelati in anteprima in Cina per arrivare solo in seguito nei mercati internazionali.

Secondo una recente fuga di notizie, entrambi i device saranno caratterizzati da un comparto fotografico all’avanguardia. I leaker hanno postato alcuni dettagli su Weibo, il social network cinese e, grazie al loro intervento, è possibile scoprire nuovi dettagli tecnici.

I due smartphone potranno contare su una fotocamera dotata di teleobiettivo periscopico da 50MP. Si tratta di una soluzione pensata per effettuare scatti su lunghe distanze, ma anche per effettuare le macro. La lente e il software di scatto lavoreranno in sinergia per consentire l’ingrandimento di oggetti piccoli e ravvicinati o per raggiungere notevoli distanze senza perdita di qualità.

Inoltre, la fotocamera principale di Find N5 e X8 Ultra sarà da 50 megapixel con supporto alla stabilizzazione ottica OIS. Tuttavia, ci saranno alcune differenze per quanto riguarda il numero totale di ottiche presenti sui due dispositivi.

Pur condividendo la stessa ottica principale e l’obiettivo periscopico, il Find N5 vanterà in totale tre fotocamere. Il terzo sensore sarà basato si una lente ultra grandangolare da 50MP. Passando a Find X8 Ultra, invece, le ottiche saranno quattro. Il sensore principale da 50MP sarà affiancato da un’ottica ultra-wide, da un teleobiettivo periscopico 3x e un teleobiettivo periscopico da 6x.

Considerando come attendibili queste informazioni, entrambi i dispositivi saranno particolarmente apprezzati dagli appassionati id fotografica grazie alla scheda tecnica di altissimo livello. Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire tutti i segreti dei prossimi smartphone top di gamma realizzati da Oppo.