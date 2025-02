Fastweb domina con due offerte Mobile fino a 200 GB in 5G

Fastweb ha lanciato due nuove offerte per il mobile che combinano chiarezza, velocità e convenienza. Si tratta di Fastweb Mobile e Mobile Full, entrambe pensate per chi desidera tanti giga e un servizio senza vincoli o costi nascosti. Di seguito i dettagli delle due promozioni.

Fastweb Mobile, l’offerta da 150 GB cosa solo 7,95€ al mese

L’offerta Fastweb Mobile include:

150 GB di traffico dati ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 SMS ;

; Prezzo mensile di 7,95€.

Questa tariffa si rivolge a chi vuole un grande pacchetto di dati a un costo contenuto, ideale per navigare, utilizzare i social e guardare contenuti in streaming.

Fastweb Mobile Full: l’offerta con 200 GB in 5G che costa solo 9,95€ al mese

Per chi cerca ancora più giga e la potenza del 5G, Fastweb propone Mobile Full, con:

200 GB di traffico dati ;

; Minuti illimitati ;

; 100 SMS ;

; Prezzo mensile di 9,95€.

La copertura in 5G permette di sfruttare al massimo la velocità della rete Fastweb, premiata da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia per il quarto anno consecutivo.

I vantaggi di Fastweb non finiscono qui

Entrambe le offerte possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita da un operatore. È possibile scegliere tra eSIM gratuita o la classica SIM fisica, anch’essa con spedizione gratuita. Per semplificare l’attivazione, Fastweb offre diverse opzioni:

SPID o carta d’identità elettronica per una registrazione rapida;

o per una registrazione rapida; Video identificazione come alternativa tradizionale.

Un costo di attivazione di 10€ una tantum è richiesto per entrambe le offerte, ma non ci sono ulteriori spese nascoste o vincoli contrattuali.

Con queste nuove proposte, Fastweb conferma il suo impegno verso tariffe trasparenti e servizi di qualità, puntando su una rete mobile veloce e affidabile. Sia Fastweb Mobile che Mobile Full rappresentano soluzioni perfette per chi cerca tanti giga a prezzi competitivi, con la libertà di scegliere senza sorprese. Sono quindi questi tutti i vantaggi che si ottengono con un provider come Fastweb, il quale si conferma all’apice delle classifiche.