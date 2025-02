Disney+: febbraio 2025 porta nuovi film e serie TV, la lista

Febbraio è ufficialmente iniziato e con esso arrivano nuovi contenuti su Disney+. Non sarà di certo un mese stracolmo di novità ma ce ne sono alcune davvero interessanti che non bisogna assolutamente perdersi. In basso c’è l’elenco completo dei titoli in arrivo sulla piattaforma.

Film e Serie TV in uscita su Disney+ a febbraio 2025

Win or Lose – Dal 19 febbraio

La prima serie originale Pixar racconta le storie intrecciate di otto personaggi che si preparano a una partita di softball. Ogni episodio mostra il punto di vista di un diverso protagonista: giovani atleti insicuri, genitori iperprotettivi e persino un arbitro innamorato. Il tutto con lo stile emotivo e creativo che ha reso Pixar un punto di riferimento nell’animazione.

Diretta da Carrie Hobson e Michael Yates, questa serie promette momenti toccanti e divertenti, con un’animazione curata e originale.

A Thousand Blows – Dal 21 febbraio

Un drama storico ambientato nella Londra del 1880, dove due amici giamaicani, Hezekiah Moscow e Alec Munroe, vengono trascinati nel mondo brutale del pugilato a mani nude. Hezekiah diventa un talento del ring e finisce sotto l’ala della famigerata Mary Carr, mentre il pericoloso Sugar Goodson vede in lui una minaccia per il suo dominio e decide di fermarlo a ogni costo.

Una serie che promette azione, tensione e un’ambientazione cupa e realistica, perfetta per gli appassionati di storie di lotta e sopravvivenza.

The Kardashians – Dal 6 febbraio (Stagione 6)

Le Kardashian-Jenners tornano con una nuova stagione, tra successi professionali, sfide personali e vecchi fantasmi del passato. Le sorelle hanno bisogno di trovare un equilibrio tra famiglia e carriera. Tutto ciò mentre affrontano nuove difficoltà senza mai perdere il loro caratteristico stile.

Di certo si tratta di uno degli show più attesi per chi si è appassionato negli anni alle varie vicende che riguardano una delle famiglie più famose al mondo.

Abbott Elementary – Dal 26 febbraio (Prima parte della Stagione 4)

La commedia sul mondo della scuola pubblica di Filadelfia torna con nuovi episodi. Un gruppo di insegnanti appassionati e determinati affronta le sfide del sistema scolastico con ironia e dedizione. Tra lezioni fuori dagli schemi, una preside sopra le righe e studenti imprevedibili, la quarta stagione promette risate e momenti toccanti.

Una serie perfetta per chi ama le sitcom brillanti e intelligenti.

Un febbraio più contenuto, ma con titoli interessanti

Anche se il catalogo di febbraio non è vastissimo, i contenuti in arrivo su Disney+ coprono generi diversi e potrebbero sorprendere gli abbonati. Che si tratti di animazione Pixar, di drama ambientati nel passato o di una serie comica sulla scuola, ci sono titoli per tutti i gusti. Resta solo da scegliere quale iniziare per primo.