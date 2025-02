WhatsApp ha annunciato che, a partire dal 5 maggio 2025, non supporterà più i dispositivi Apple con iOS inferiore alla versione 15.1. Ciò significa che chi possiede un iPhone 5s, un iPhone6 o un 6 Plus non potrà più usare l’app di messaggistica. Per alcuni utenti però, l’esclusione è già iniziata. La nuova versione beta 25.2.10.72, disponibile solo per i dispositivi più recenti, impedisce l’installazione a chi ha un sistema operativo non aggiornato. Di conseguenza, chi partecipa al programma di beta testing su TestFlight con un iPhone non compatibile è già stato tagliato fuori. Restando bloccato su una versione precedente dell’app.

WhatsApp: una scelta tecnica o commerciale?

La durata delle beta è limitata nel tempo e, una volta scaduta, smette di funzionare. Coloro che sono rimasti con una versione non aggiornata potranno utilizzarla ancora per qualche settimana. Ma poi dovranno affrontare una scelta inevitabile. Finché la versione stabile di WhatsApp sarà disponibile sull’App Store, chi possiede un iPhone non più supportato potrà continuare a usarla fino al blocco definitivo di maggio. A quel punto, le opzioni saranno tre. Ovvero rinunciare a WhatsApp, mantenere l’ultima versione compatibile disattivando gli aggiornamenti (una scelta sconsigliata per motivi di sicurezza). Oppure cambiare device per restare al passo con le nuove versioni dell’app.

WhatsApp non sarà l’unica versione colpita dalla fine del supporto. In quanto anche WhatsAppBusiness smetterà di funzionare sui prodotti più datati. A tal proposito, la decisione di interrompere la compatibilità con iOS 15.1 e versioni precedenti ha sollevato dubbi tra il pubblico online. Alcuni ritengono che sia una scelta tecnica inevitabile, legata agli aggiornamenti delle API di Apple. Altri, invece, sospettano che si tratti di una strategia commerciale mirata a spingere le persone ad acquistare dispositivi più recenti.

È curioso notare che, mentre per gli iPhone viene imposto un sistema operativo più recente, la versione Android di WhatsApp resta compatibile con dispositivi molto più vecchi. Questo aspetto ha alimentato discussioni sulle reali motivazioni della scelta. Ad ogni modo il messaggio dell’ azienda è chiaro. Per continuare a usare l’app senza interruzioni, sarà necessario adeguarsi alle nuove tecnologie.