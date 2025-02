Un’improvvisa restrizione imposta da Facebook ha colpito numerosi contenuti legati a Linux. Una situazione che ha suscitato un allarme nella comunità open-source. Il sito DistroWatch, tra i più seguiti per informazioni sulle distribuzioni Linux, ha segnalato per primo il problema. I suoi link, infatti, sono stati classificati come una “minaccia alla cybersicurezza” e bloccati secondo le linee guida della piattaforma.

L’intervento di Facebook, entrato in vigore il 19 gennaio, ha impedito agli utenti di condividere post e link riguardanti DistroWatch e altre risorse su Linux. Diversi appassionati hanno infatti riferito di aver subito limitazioni o addirittura sospensioni dei propri account per aver trattato questi argomenti. La censura però non si è fermata a un singolo portale. Al contrario, ha coinvolto anche gruppi e forum che si occupano del sistema operativo aperto, alimentando dubbi sulle reali motivazioni dietro il blocco.

Facebook nasconde Linux: l’ironia di una decisione contestata

Le richieste di revisione inviate a Facebook non hanno però generato effetti. Un portavoce della piattaforma ha confermato che i contenuti su Linux continueranno a essere filtrati dai sistemi di sicurezza del social network. Tutto ciò senza chiarire le motivazioni che hanno condotto a questa scelta.

Questa vicenda ha acceso un intenso dibattito all’interno della comunità tecnologica. Facebook, infatti, utilizza Linux per la propria infrastruttura e pubblica regolarmente annunci di lavoro per esperti di questo sistema operativo. La contraddizione appare così evidente. Poiché mentre la piattaforma si affida a Linux per il suo funzionamento, allo stesso tempo ne ostacola la divulgazione e il confronto tra gli utenti.

DistroWatch ha paragonato il blocco attuale a un episodio passato. Ovvero quando il suo feed RSS venne momentaneamente censurato su Twitter in seguito a una modifica dell’algoritmo. In questo caso però l’impatto sembra essere più ampio e prolungato nel tempo. Infatti non è ancora del tutto chiaro se si tratti di un errore tecnico o di una scelta consapevole. Ma una cosa è certa, la comunità open-source segue con attenzione l’evolversi della situazione.

Oltre al danno d’immagine per DistroWatch e altri portali, questa restrizione limita anche l’accesso a informazioni essenziali per sviluppatori e appassionati di Linux. Dunque se il blocco dovesse persistere, potrebbe rappresentare un pericoloso precedente per la libertà d’informazione nel settore tecnologico.