Da quando le auto elettriche sono entrate a far parte del settore automobilistico si parla sempre più spesso di costi, autonomia e di degrado delle batterie che i costruttori implementare sui propri modelli. La preoccupazione per un degrado piuttosto rapido è sempre stata presente tra i fattori che hanno fatto riflettere gli utenti prima di procedere con l’acquisto effettivo. A tal proposito, è stato recentemente diffuso il risultato di uno studio che si è occupato di capire le tempistiche di tale processo.

A condurre lo studio è stato RSEV che si è impegnato ad analizzare un totale di 300 veicoli elettrici ad alto chilometraggio. Il risultato ottenuto sembrerebbe essere del tutto positivo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Batterie auto: i dati sui tempi di degrado

Come ogni tipologia di batteria, anche quella che i costruttori automobilistici implementano sui nuovi modelli elettrici ha una tempisti piuttosto precisa per il fine vita. Grazie al recente studio condotto da RSEV su 300 veicoli elettrici ad alto chilometraggio abbiamo finalmente più chiara la situazione. Non a caso, infatti, dimostra che le tempistiche di degrado delle batterie dei veicoli elettrici sono molto lente. Secondo lo studio, il 90% della capacità iniziale viene mantenuta in media anche a 140 mila chilometri percorsi.

Ad attirare particolarmente l’attenzione sono alcuni dettagli emersi da questo importante studio. Ricordiamo che per analizzare le tempistiche di degrado sono state prese in considerazione soprattutto le Model 3 del costruttore statunitense Tesla. Ma cosa è emerso di importante? Lo studio punta a rivelare che la degradazione delle batterie risulta essere maggiore duranti i primi anni di utilizzo del mezzo. Successivamente viene rilevato un rallentamento sostanziale. Se a 140 mila chilometri percorsi l’autonomia è al 90%, dopo i 200 mila chilometri le vetture esaminate hanno segnato l’85% della capacità della batteria. Inoltre, emerge che le batterie delle auto elettriche subiscono guasti improvvisi molto raramente anche in eventuali situazioni di degrado.