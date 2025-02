La Efficient Power Conversion Corporation (EPC) ha presentato una nuova soluzione tecnologica destinata a migliorare la destrezza e la fluidità dei movimenti nei robot umanoidi. Il motore EPC91104, sviluppato per alimentare motori compatti e ad alta precisione, è progettato per rendere le articolazioni robotiche più agili e reattive, facilitando movimenti naturali e precisi, soprattutto nelle operazioni di manipolazione con mani e dita.

Movimenti più fluidi grazie al GaN

Alla base di questa innovazione vi è l’impiego della tecnologia a semiconduttori in nitruro di gallio (eGaN), che supera i limiti dei tradizionali chip in silicio. I transistor GaN offrono maggiore efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e garantendo una velocità di commutazione superiore, un elemento essenziale per un controllo più preciso dei movimenti. Inoltre, le dimensioni compatte di questi componenti rappresentano un vantaggio fondamentale nelle applicazioni robotiche, dove lo spazio disponibile è spesso limitato.

Il nuovo motore può gestire tensioni fino a 80 V ed erogare una corrente continua di 14 A, con picchi fino a 20 A, permettendo così ai robot di eseguire movimenti più impegnativi. Con una resistenza di soli 11 mΩ, la dispersione energetica è ridotta al minimo, migliorando l’autonomia dei sistemi robotici. Un ulteriore punto di forza è la compatibilità con controller prodotti da aziende leader come Microchip, Texas Instruments, STMicroelectronics e Renesas, offrendo ai progettisti una maggiore flessibilità nello sviluppo di nuove soluzioni. Il motore integra inoltre funzioni avanzate di protezione, facilitando la costruzione e il collaudo di prototipi e accelerando i tempi di sviluppo.

L’industria della robotica umanoide sta vivendo un’espansione senza precedenti, con aziende di tutto il mondo impegnate a rendere i robot sempre più simili agli esseri umani in termini di capacità fisiche e autonomia. Oltre a EPC, anche altre realtà stanno facendo progressi significativi. Il robot Baloo, sviluppato dalla Brigham Young University, ha dimostrato una sorprendente capacità di sollevare oggetti ingombranti come kayak e pneumatici, mentre la società cinese EngineAI ha recentemente svelato un robot umanoide capace di camminare fluidamente accanto alle persone, segnando un importante passo avanti nella robotica sociale e industriale.