Lycamobile continua a stupire, e questa volta con un’offerta imperdibile: 5G Portin 599, pensata per chi cerca tanto risparmio senza rinunciare alla qualità. Ma il vero segreto? Ben 2 mesi gratis, oltre a un pacchetto esplosivo di 150 giga e tutto ciò che vi serve per restare sempre connessi. L’offerta si rivolge a chi decide di cambiare operatore, sfruttando la portabilità obbligatoria. Questo significa che dovrete portare il vostro numero, ma la buona notizia è che potete farlo da qualsiasi operatore, senza vincoli! Il prezzo di attivazione? 5,99 euro, comprensivo di prima mensilità, SIM e spedizione. Non male, vero? E non è tutto: ogni mese pagherete sempre e solo 5,99 euro, senza sorprese, senza penali e con la libertà di abbandonare Lycamobile in qualsiasi momento. Come la si attiva? Cliccando su questo link esclusivo!

Due mesi gratis di Lycamobile e vantaggi da urlo

Se non vi basta già la quantità di giga già presenti nella promo, Lycamobile alza l’asticella con un regalo unico: 2 mesi gratis! Pagherete il primo mese alla sottoscrizione dell’offerta, ma il secondo e terzo mese saranno completamente GRATUITI. Sì, avete letto bene: non verserete un centesimo fino al quarto mese. Un affare simile non si vede spesso, soprattutto con la velocità del 5G. Minuti e SMS illimitati sono inclusi, così da poter chiamare chiunque in Italia senza preoccupazioni.

Avrete a disposizione grazie a Lycamobile anche 8 giga di traffico da utilizzare in Unione Europea, perfetti per navigare in viaggio senza costi aggiuntivi. Attenzione però: questa soglia vale solo per i paesi UE, quindi se vi recate in destinazioni extra-UE, come la Svizzera, è sempre meglio controllare le normative per evitare sorprese. Attivare questa fantastica offerta è davvero easy come uno schiocco di dita. Dovete cliccare qui su, seguire la procedura, richiedere la portabilità del vostro numero sul sito di Lycamobile e la SIM vi verrà spedita gratuitamente a casa. Una volta ricevuta, dovrete semplicemente inserire la SIM nel vostro telefono e avrete fatto! È difficile resistere a questa promo! Cosa state aspettando ancora?