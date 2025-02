Motorola Edge 50 è uno smartphone che tutti vorrebbero poter acquistare, proprio perché dotato di alcune delle migliori specifiche tecniche del momento, con la sua capacità di garantire libero accesso a prestazioni di livello molto elevato, grazie ad un rapporto qualità/prezzo più che soddisfacente.

Il sistema operativo è Android 14, con pochissima personalizzazione grafica, lanciato ufficialmente nel corso del 2024, lo smartphone presenta una diagonale da 6,7 pollici per un P-OLED con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, che lo porta a raggiungere 446 ppi, ed un refresh rate elevato, addirittura di 120Hz, con protezione Gorilla Glass 5 ed oltre 16 milioni di colori. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE, che viene accoppiato con una GPU Adreno 644, oltre a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che non risulta essere espandibile con microSD).

Motorola Edge 50: offerta mai vista prima d’ora su Amazon

Acquistare il Motorola Edge 50 non è poi così impegnativo, almeno dal punto di vista economico, se pensate che la spesa finale da sostenere corrisponde solamente a 391,40 euro, mettendo le mani su un prodotto dalla qualità eccezionale. L’ordine può essere effettuato mediante la pressione del seguente link, ricordando che la spedizione a domicilio è gratuita, con consegna entro pochi giorni.

Nell’avvicinamento al prodotto è bene osservare in maniera dettagliata anche il comparto fotografico, dove sono presenti 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 10 megapixel, per finire con un teleobiettivo da 13 megapixel (zoom ottico 3X). Anteriormente è stato integrato un sensore da 32 megapixel con apertura F2.4, per riuscire nel complesso a realizzare video in 4K a 30fps, oltre a disporre di una batteria da 5000mAh. Questo quantitativo risulta essere più che sufficiente per goderne anche per lunghe giornate, senza temere scariche improvvise.