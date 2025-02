Una vera e propria occasione imperdibile su Amazon per l’acquisto delle Oppo Enco Air3, cuffiette pensate per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto comunque più che abbordabile in termini di prestazioni generali, ed allo stesso tempo che non costi, grazie alla promozione disponibile su Amazon, più di 50 euro.

La prima cosa da sapere nel momento in cui decidete di avvicinarvi, è sicuramente la piena compatibilità dello stesso prodotto con i principali sistemi operativi in commercio, parliamo infatti di utilizzo con Android o iOS, senza particolari differenze o vincoli particolari da segnalare, anche in termini di funzioni effettivamente raggiungibili. Al loro interno si possono trovare driver da 13,4 millimetri di diagonale, che raggiungono una più che discreta portata ed un volume massimo sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.

Amazon: Oppo Enco Air3, lo sconto è da pazzi in questi giorni

L’acquisto delle Oppo Enco Air3 richiede un investimento davvero minimo, quasi unico nel suo genere, infatti la spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere non sarà più pari ai 69 euro previsti di base di listino, ma corrisponderà per l’esattezza a 49,99 euro (con uno sconto del 29%). Eccovi il link per l’acquisto.

Leggendo la scheda tecnica vi potreste imbattere nella dicitura cancellazione del rumore IA, ebbene si tratta della possibilità di ridurre il rumore ambientale in chiamata, così da riuscire a non catturare e portare in cuffia tutto ciò che accade intorno a voi. Sono cuffiette con certificazione IP54, perfette per riuscire ad utilizzarle anche durante l’attività fisica sotto la pioggia, con controlli touch, in quanto sono completamente assenti tasti fisici direttamente sulla loro superficie, facilitando di molto l’utilizzo generale da parte del consumatore stesso.