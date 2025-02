Mercato delle auto usate in crescita: fate attenzione alla storia del veicolo

Il mercato delle auto usate continua a sorprendere. Secondo i dati ACI, i passaggi di proprietà nel 2024 sono aumentati dell’8,3% se li si confrontano con il 2023. I livelli del settore hanno addirittura raggiunto numeri pre-Covid. Le vendite sembrano non conoscere crisi, nonostante le difficoltà economiche globali. La domanda di auto usate, quindi, è ancora forte. Ma cosa spinge gli italiani a scegliere proprio l’usato? C’è un chiaro vantaggio economico che spinge tanti acquirenti a preferire il mercato dell’usato. In tempi di incertezze si punta sul risparmio. Non tutto è semplice come sembra, anche l’acquisto di un veicolo e a contare non è solo il prezzo più allettante. Il dato che emerge è che la sicurezza e la qualità delle vetture usate sono aspetti da non sottovalutare. Infatti, oltre un quarto delle auto vendute ha subito danni o incidenti precedenti. Queste informazioni sono essenziali per chi desidera fare un acquisto consapevole.

Fiat e Diesel: le scelte più gettonate tra le auto usate

Tra i diversi brand di auto, FIAT resta il più ricercato, con l’11% delle preferenze. Dietro di essa, le tedesche BMW e Audi si contendono il secondo posto. La situazione non è però priva di insidie. Le BMW, per esempio, hanno un alto tasso di auto danneggiate, con ben il 36% che ha avuto incidenti. Allo stesso modo, le Mercedes e le Audi seguono con percentuali significative di danni. Quali rischi corrono gli acquirenti quando scelgono questi modelli? La risposta sta nella necessità di effettuare una verifica completa della storia del veicolo. E non finisce qui. Le auto con motore diesel continua sono quelle che continuano a dominare, scelte dal 50% degli acquirenti, seguite dai modelli a benzina. Ma la crescita dei veicoli ibridi ed elettrici è in forte espansione, seppur ancora lontana dai numeri del diesel. Ma quanto sono affidabili queste auto nel lungo periodo? Il mercato delle auto usate continua a essere una scelta preferita. Le insidie legate alla sicurezza e alla qualità del veicolo, tuttavia, richiedono sempre più attenzione.