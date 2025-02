Le patch di gennaio rilasciate da Microsoft per Windows 10 e Windows11 stanno creando notevoli disagi agli utenti. Tra i problemi più gravi segnalati vi è il malfunzionamento dei DAC USB basati su protocollo 1.0. Dopo l’installazione degli aggiornamenti, questi dispositivi infatti, smettono di funzionare e in Gestione dispositivi compare un messaggio di errore con il codice 10. Il quale indica l’impossibilità di avviare l’hardware.

Microsoft ha riconosciuto l’esistenza del bug e ha assicurato che una soluzione è già in arrivo. Al momento però non esiste ancora un rimedio ufficiale. Chi ha già installato l’update può provare a rimuoverlo oppure disattivare il DAC USB e affidarsi all’uscita audio integrata nella scheda madre. Ovviamente questa situazione ha scatenato numerose critiche da parte del pubblico online. Molti hanno infatti lamentano che problemi simili sembrano ormai verificarsi regolarmente dopo ogni aggiornamento di sistema.

Altri bug segnalati e difficoltà con la versione 24H2 di Windows 11

I DAC non sono gli unici dispositivi colpiti dagli aggiornamenti di gennaio. Segnalazioni da parte della community indicano che anche webcam e cuffie Bluetooth hanno smesso di funzionare correttamente. Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con la connettività Wi-Fi e persino con funzioni di sistema come il Task Manager, lo Strumento di Cattura e la gesture Alt-Tab.

Le patch incriminate sono identificate con i codici KB5049981 per Windows 10, KB5050009 per Windows11-24H2 e KB5050021 per le versioni precedenti di Windows11. In particolare, Windows1124H2 sembra essere la versione più colpita. Confermando le difficoltà che ne hanno accompagnato il lancio e la distribuzione. Per chi ha riscontrato problemi, la soluzione più immediata è il recupero alla versione precedente. Operazione che può essere effettuata dalle impostazioni di ripristino del sistema.

Insomma, mentre le persone attendono una correzione ufficiale da parte di Microsoft, cresce la frustrazione per gli aggiornamenti. I quali invece di migliorare l’esperienza d’uso generale sembrano introdurre nuovi problemi.